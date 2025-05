Cosa fare se le infradito fanno male e non sei abituato a indossarle: 3 trucchi per evitare fastidi

Le infradito sono indubbiamente tra le calzature estive più amate, ma possono risultare piuttosto fastidiose se non si è abituati a indossarle. Come fare ad evitare fastidi? Applica questi tre trucchetti facilissimi.

Le infradito sono tra le calzature più amate in estate: leggere, pratiche e perfette per il mare o le giornate calde. Tuttavia, non tutti le trovano comode. Chi non è abituato a indossarle può avvertire fastidi, vesciche tra le dita o dolore alla pianta del piede.

Inutile dirlo: ci siamo passate praticamente tutte. Non è semplice portare queste scarpe almeno finché non ci fai il callo. Però, per fortuna, esistono dei modi per alleviare il fastidio. Sto per svelarteli tutti.

3 trucchi per evitare fastidi quando indossi le infradito

Il punto critico delle infradito è quasi sempre la fascetta a Y che passa tra l’alluce e il secondo dito. Se il materiale è rigido o nuovo, può sfregare sulla pelle e provocare dolore o addirittura piccole vesciche. La soluzione? Ammorbidire la fascetta prima di indossarle per lungo tempo.

Io l’ho fatto usando un po’ di acqua calda. Un trucco facile e veloce per riuscire ad evitare fastidi quando usi le infradito. Dopo aver immerso nell’acqua calda la fascetta devi indossarla e lasciare che si raffreddi. Vedrai che una volta asciutte le infradito non ti faranno più male. Poco ma sicuro.

Se non sei abituato a portare le infradito, non iniziare con lunghe camminate o giornate intere fuori casa. Come ogni parte del corpo, anche il piede ha bisogno di adattarsi a un nuovo tipo di calzatura. Nei primi tempi, non indossarle per più di un’oretta di tempo e, se possibile, proteggi il tuo alluce con un cerotto.

L’ultimo consiglio, invece, riguarda la scelta del modello da acquistare. Non tutte le infradito sono uguali. I modelli ultra economici spesso hanno una suola troppo sottile o piatta, che non ammortizza bene i passi. Questo può causare dolore alla pianta del piede o al tallone. Cerca infradito con suola anatomica, che segue la forma del piede e preferisci quelle con un plantare in memory foam.

Le infradito possono essere comode, ma solo se il piede si abitua e se si sceglie il modello giusto. Con piccoli accorgimenti come ammorbidire le fascette, fare un uso graduale e preferire suole ergonomiche, anche chi non le ha mai sopportate potrà finalmente godersele in estate. Ci ho messo un po’ io per prima, ma poi ho cominciato ad abituarmi a queste scarpe.