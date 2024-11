Da oggi attento a parcheggiare perfettamente tra le strisce: multa salata anche sgarrando di poco

Una multa per chi non è stato attento a parcheggiare all’interno delle strisce: pochi centimetri fuori, e bisogna pagare!

In Italia non siamo mai stati troppo famosi per il rispetto dei parcheggi. Ma chi si rifiuta di parcheggiare perfettamente all’interno delle strisce rischia una multa salata. Bastano pochi centimetri fuori dallo spazio consentito per essere sanzionati. E bisogna far attenzione anche alla segnaletica accessoria.

L’articolo 157, comma V, del Codice della Strada stabilisce che nelle aree di sosta appositamente predisposte, i veicoli devono essere collocati esattamente come indicato dalla segnaletica presente. E che cosa significa? Quello che tutti dovrebbero comprendere a intuito o per buon senso, ovvero che le indicazioni non sono lì tanto per… I conducenti delle auto devono seguire le indicazioni visive, frecce e linee sulla strada, per parcheggiare correttamente.

E la regola ha un suo perché abbastanza chiaro: serve a garantire un’organizzazione minimamente ordinata e sicura del traffico, evitando che le automobili siano parcheggiate a casaccio e che creino ostacoli od occupino spazi destinati ad altri usi.

Quindi parcheggiare fuori dalle strisce implica una multa. E lo ha confermato la seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 4040-2024, rigettando il ricorso di un automobilista sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione appunto dell’art. 157 del Codice della Strada, comma V.

Parcheggiare fuori dalle strisce o dove ci sono indicazioni laterali: quanto si rischia di multa

L’uomo aveva contestato la multa perché il proprio veicolo, un furgone, era stato parcheggiato in un posto dove non vi erano segnaletiche orizzontali: le indicazioni erano tracciate soltanto sul lato della piazzetta. Credeva quindi di non creare alcun tipo di ostacolo.

Il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza ove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali. Quindi, secondo la corte, il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati. E la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento del veicolo all’interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale. E non irregolarmente all’interno dell’area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell’articolo citato.

Per il Codice della Strada chiunque viola le disposizioni chiarite dall’articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 42 euro fino a 173 euro. La norma, per quanto riguarda il parcheggio nei posti segnati, in genere non contempla alcun margine di tolleranza. Le auto devono parcheggiare esattamente nel modo prescritto dalla segnaletica per garantire ordine e sicurezza. Ciò non toglie che le autorità locali, cioè i vigili, possono applicare una certa flessibilità in casi particolari.