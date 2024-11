Da Tale e Quale a Sanremo 2025: Carlo Conti fa tutto in casa, lei conferma

Da Tale Quale Show all’ambito palco dell’Ariston: a Sanremo 2025 Carlo Conti porta anche l’iconico volto di questa edizione!

L’8 novembre 2024 è andata in onda la finalissima dello show condotto da Carlo Conti; parliamo indubbiamente di Tale e Quale Show, giunto ormai alla sua straordinaria quattordicesima edizione. Uno dei programmi più seguiti e commentati che ogni stagione vede iconici volti del mondo dello spettacolo cimentarsi in esibizioni canore a dir poco strabilianti.

Anche questa edizione si è detta decisamente scoppiettante, soprattutto per il cast che vi ha preso parte. Fra questi, abbiamo visto l’ex concorrente di Amici che, approdata sul palcoscenico Rai ha dato il meglio di sé strappando punti in classifica ai colleghi/concorrenti. Ma ecco che arriverebbe ora l’indiscrezione: la protagonista assoluta dello show approda sul palco dell’Ariston? Lei conferma tutto!

Sanremo 2025, anche l’iconico volto di Tale e Quale Show fra i Big in gara

Il suo non è certamente un volto ‘nuovo’ nel panorama musicale italiano. Stiamo parlando di Verdiana Zangaro, vincitrice dell’ultimissima edizione di Tale e Quale Show in cui ha interpretato personaggi iconici del contesto musicale italiano e internazionale, come Celine Dion, Lady Gaga. Ma è stata l’interpretazione di Mina che l’ha consacrata come vincitrice.

L’artista ha mosso i primi passi dietro le quinte televisive nel talent condotto da Maria De Filippi. Ad Amici, Verdiana, ha partecipato nel 2013. Intervistata di recente da Superguida Tv, la vincitrice dello show condotto da Carlo Conti ha ricordato l’esperienza all’interno della scuola: “Un’esperienza che mi ha dato tanto. Maria mi ha dato una grande possibilità” – dopo la vittoria su Rai 1, l’ex allieva non ha avuto modo di sentire la conduttrice; tuttavia, fa sapere che di lei conserva un bel ricordo come persona e legato all’esperienza nelle vesti di allieva. Ma torniamo al presente e proiettiamoci anche un po’ nell’imminente futuro.

A proposito di progetti musicali che la vincitrice di Tale e Quale show avrebbe intrapreso vi sarebbe la possibile partecipazione a Sanremo 2025. I veterani del Festival ricorderanno la partecipazione di Verdiana nel 2003 a ‘Sanremo Giovani‘, in cui si classificò quarta con il brano ‘Chi sei non lo so’ – a quel tempo aveva solamente 16 anni. Oggi le cose sarebbero completamente diverse e sulla possibile partecipazione alla 75esima edizione del Festival ha fatto sapere: “Io ho pensato a un brano con Le Deva e incrociamo le dita, anche se siamo consapevoli che il nostro progetto esiste da tanti anni ma è nel limbo“. Non ci resta che attendere il 2 dicembre per conoscere la lista ufficiale dei Big in gara e sapere se Carlo Conti porterà Verdiana sul palco dell’Ariston!