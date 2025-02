David Neres infortunio, cambia la data di rientro del brasiliano

I tifosi del Napoli attendono con grande trepidazione il ritorno di David Neres dall’infortunio subito due settimane fa. Qual è la nuova data in cui potranno rivedere il brasiliano in campo.

David Neres era incorso in un infortunio nel corso di Napoli-Udinese, partita giocata due settimane fa e che non era stata per niente entusiasmante per gli azzurri. Sia sul piano del gioco che per quanto riguarda il risultato – un 1-1 finale con un secondo tempo decisamente non all’altezza degli standard azzurri – la partita era stata del tutto da dimenticare. A questo poi si è aggiunta la ulteriore cattiva notizia relativa all’infortunio di David Neres. L’esterno offensivo brasiliano era stato tra i migliori del Napoli fino a qualche settimana prima.

Già con la Roma sia lui che la squadra avevano dato dei segnali di stanchezza. Cosa che ci può stare nel corso di una stagione. Contro i friulani, nel match contro il Maradona, purtroppo il brasiliano è incorso in un infortunio di natura muscolare. Più nello specifico si è trattato di una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Sulle prime si era sperato che i tempi di recupero potessero essere in qualche modo tollerabili. A distanza di quasi due settimane e con tutti gli esami strumentali compiuti dal giocatore, sono emersi ora i tempi di recupero definitivi.

David Neres, qual è il giorno X

L’ex ala di Ajax, Shakhtar Donetsk e Benfica ha nel frattempo iniziato il necessario iter di riabilitazione. La sua velocità e la capacità di dribbling hanno infuso nuova linfa nel gioco partenopeo, rendendolo un elemento chiave nelle strategie di gioco di mister Antonio Conte.

E con la sua mancanza si nota che la manovra di gioco del Napoli appare più lenta. Le ultime notizie indicano che Neres dovrebbe rientrare intorno al 20 marzo. Questo significa che salterà le importanti sfide contro Inter, Fiorentina e Venezia, incontri cruciali per le ambizioni del Napoli in campionato.

Fortunatamente, David Neres avrà a disposizione la sosta per le nazionali, un’opportunità preziosa per recuperare al meglio e tornare in campo con la forma fisica ottimale. In tal modo il sudamericano non perderà un ulteriore match, ed avrà dalla sua ulteriore tempo per recuperare la migliore forma dopo avere smaltito il suo contrattempo muscolare.

Per Conte è un elemento indispensabile

Il ritorno all’interno dell’elenco dei convocati è quindi atteso con grande entusiasmo in vista del match clou contro il Milan, previsto per il 30 marzo prossimo. Anche se i rossoneri non sono mai stati in lizza per lo scudetto in questa stagione, Napoli-Milan resta sempre un intreccio affascinante del calcio italiano. E gli uomini allenati da Sergio Conceiçao sono in piena lotta per una posizione in Champions League, nonostante le tante difficoltà continue.

La presenza di Neres in quel confronto potrebbe rivelarsi determinante per il Napoli e per il prosieguo della lotta al vertice della classifica. I tifosi non vedono l’ora di riabbracciare il loro beniamino e di rivederlo in azione, pronto a creare scompiglio tra le difese avversarie ed a fornire un contributo decisivo per la conquista del quarto scudetto azzurro.