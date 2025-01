Deposito Supersmart Premium 2025, cambia il tasso e non solo: le novità di Poste

Il Deposito Supersmart Premium nel 2025 cambia tasso e non solo: ecco tutte le novità da conoscere.

Quando si parla di Deposito Supersmart, si fa riferimento ad una delle soluzioni più apprezzate dai risparmiatori che si affidano a Poste Italiane per far fruttare il proprio denaro. La versione Premium si rivolge solamente ai clienti che sono già in possesso di un Libretto Smart. Per il 2025 sono in arrivo diverse novità importanti.

Il Deposito Supersmart di Poste Italiane si distingue dagli altri strumenti di investimento per i suoi maggiori tassi di interesse, che assicurano un rendimento più alto per i clienti. Questi ultimi hanno la possibilità di scegliere tra opzioni differenti per quanto riguarda la durata e la modalità del deposito, in base alle proprie esigenze e disponibilità finanziarie.

Come le altre soluzioni messe a disposizione da Poste Italiane, anche il Deposito Supersmart può essere aperto e gestito con facilità, a partire da un versamento di almeno 500 euro. Inoltre, la sicurezza dell’investimento è garantita dallo Stato italiano. Per chi desidera accedere ad un tasso di interesse ancora più alto è stata introdotta la versione Premium, attivabile dal proprio Libretto Smart.

Deposito Supersmart Premium: cosa cambia nel 2025

Per poter beneficiare dei vantaggi previsti dal Deposito Supersmart Premium, come spiegato sul sito di Poste Italiane, è necessario essere titolari di Libretto Smart e apportare Nuova Liquidità. Quest’ultima è data da tutti i versamenti di denaro che possono essere effettuati tramite bonifico bancario, accredito di stipendio o pensione, e assegni bancari oppure circolari.

È necessario che le somme vengano versate direttamente sul Libretto Smart. In alternativa possono andare bene anche i Libretti Postali o alti conti correnti di Poste Italiane, purché l’intestazione sia sempre la stessa. Chiunque sia interessato ad attivare il Deposito Supersmart Premium potrà farlo a partire dal 14 gennaio accedendo alla propria area personale del Libretto Smart.

Chi non ne ha uno, può aprirlo comodamente online andando su poste.it o tramite l’app BancoPosta. Altrimenti c’è sempre la possibilità di rivolgersi ad un ufficio di Poste Italiane. L’operazione non prevede nessun costo e con i Depositi Supersmart è possibile godere di diversi benefici: gli investitori possono richiedere le cifre accantonate in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi e grazie al simulatore di Poste Italiane ci si può fare un’idea sui rendimenti dei propri risparmi.