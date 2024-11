Dermatite seborroica, gli alimenti da bandire per avere una pelle normale: alcuni insospettabili

Dermatite seborroica, come combatterla a tavola: gli alimenti ‘nemici’ della pelle che bisogna assolutamente bandire.

La pelle è spesso il risultato di quello che abitualmente mangiamo. Da sempre si dice che l’alimentazione sia fondamentale al fine di prendersi cura di sé stessi, dentro e fuori. Per questo motivo si distinguono cibi ‘alleati’ e cibi ‘nemici’ che mutuano l’aspetto della nostra pelle per il loro contenuto di grassi, zuccheri, carboidrati complessi. Prima di chiarire quali alimenti sarebbe però bene evitare nel caso della dermatite seborroica, è necessario anche capire che cosa sia effettivamente e come la si riconosce.

La dermatite seborroica è un’infiammazione cronica della pelle che colpisce cute e cuoio capelluto, e in generale quelle zone in cui si registra un’elevata presenza di ghiandole sebacee, provocando la comparsa di desquamazioni pruriginose piuttosto evidenti. Al momento non si conoscerebbe la causa diretta di questa infiammazione; tuttavia, fattori ambientali, come il freddo secco, possono essere individuati come scatenanti, così come stress e obesità, che possono contribuire a rendere la situazione più complessa.

Non si esclude una dipendenza genetica con questa infiammazione, e ovviamente anche l’abituale consumo di alcuni alimenti potrebbe rincarare la dose. Vediamo quindi nel dettaglio a quali cibi bisognerebbe prestare più attenzione.

Dermatite seborroica, quali cibi evitare per migliorare la condizione della propria pelle

Dobbiamo fare una precisazione. Dal momento che si tratta di una condizione insolita per la nostra pelle, il nostro consiglio è sempre quello di rivolgersi a un medico di fiducia che possa aiutarci e guidarci verso un migliore percorso di guarigione. Sicuramente vi sono alimenti che possono migliorare lo stato della nostra pelle, ma alcuni di questi possono essere forse deleteri in caso di dermatite seborroica.

Parliamo dei lievitati, come pane, crackers, focacce e in generale snack confezionati e al cui interno è presente lievito. Il lievito, infatti, potrebbe favorire l’attività di un batterio della pelle, Malassezia furfur, che se non inibito comporta una eccessiva produzione di sebo, determinando la comparsa della dermatite seborroica.

Latte, e in generale prodotti caseari, che sono ricchi di grassi, possono essere un’altra delle cause alimentari in grado di peggiorare la condizione di una pelle segnata dalla dermatite seborroica.

Attenzione anche ai cibi piccanti. Probabilmente nessuno avrebbe sospettato di loro, ma la vasodilatazione che la capsaicina è in grado di provocare, può determinare un aumento dell’irritazione cutanea e peggiorare lo stato della nostra pelle.

Evitare soprattutto l’alcol. Le bevande alcoliche non fanno altro che creare un surplus calorico che il nostro organismo non è in grado di smaltire. Le riserve di grasso che vengono ad accumularsi rischiano di aumentare l’infiammazione generata dalla dermatite.