Nel corso della mattinata del 21 giugno c.a. a Latina, i Carabinieri della locale Stazione, deferivano in stato di libertà per il reato di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, un cittadino romeno classe 84.

Il predetto a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di 3 disturbatori di frequenze, nonché apparecchiatura elettronica idonea ad inibire i sistemi di allarme di abitazioni ed auto.

IL 40enne, era in compagnia del romeno classe 89 che, in data 20 giugno c.a. in una palazzina di viale Nervi, è stato arrestato poiché risultato destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 16 maggio 2023 dall’ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d’Appello di Venezia dovendo espiare anni 2 (due), mesi 5 (cinque) e giorni 27 (ventisette) di reclusione per i reati di concorso e ricettazione, commessi nell’anno 2017.