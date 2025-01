Dieta dopo le feste, attenzione a questi cibi: la trappola è dietro l’angolo

Vuoi perdere peso ma sembra ce tutti i tuoi sforzi siano vani? Ecco alcuni piccoli errori che spesso sottovalutiamo, prendi bene nota di questi alimenti.

Dopo le varie festività è normale voler tornare al proprio regime alimentare e cercare di perdere qualche chiletto, anche in vista della bella stagione. Iniziamo a fare una attività fisica maggiore e a mangiare meglio. Ma sai che alcuni alimenti che noi pensiamo siano salutari e con poche calorie in realtà non è così?

Scopriamo di quali parliamo e siamo certi che rimarrai senza parole. Alcuni sono, secondo noi, la scelta giusta da fare quando siamo a dieta! Prendi bene nota.

Alimenti che crediamo dietetici ma non lo sono, attenzione!

Sappiamo molto bene che alcuni alimenti hanno un quantitativo di grassi molto importante, basti pensare alle patatine fritte, oppure ai dolci con cioccolato e fritti. Loro sono i primi che escludiamo quando vogliamo mangiare bene e cercare di perdere del peso. Ma sai che alcuni alimenti che noi crediamo ci possono aiutare nel nostro scopo non sono proprio light?

Iniziamo subito dalla frutta secca. Si è un ottimo spuntino spezza fame o come carica dopo aver fatto dello sport ama non devi esagerare con il quantitativo. Non acquistare poi quella già pronta da mangiare perché potrebbe contenere zuccheri aggiuntiva. In caso compra le noci ed aprile al bisogno, ma parliamo di tre noci, non di più!

Passiamo alle barrette energetiche. Sono un ottimo snack per quando siamo a dieta ma dato che sono uno spezzafame che in alcuni casi può essere utilizzato per un pranzo al volo, hanno un alti contenuto di calorie. Troviamo al loro interno, cereali, cioccolato, zucchero e frutta secca. Consumale senza esagerare.

Le super famose gallette di riso. Sono dietetiche ma hanno un alto contenuto di socio ed indice glicemico piuttosto alto, ecco quindi che ne possiamo consumare 3/4 ma per due volte alla settimana e non di più. I crackers. Sono utilizzati al posto del pane ma essendo un prodotto industriale possono avere un apporto calorico importante, anche di 450 kcal per 100 grammi.

Arriviamo allo yogurt. In commercio ci sono tantissimi prodotti, come quello intero, con cioccolato, frutta e tanto altro. Anche se acquistiamo quello light al suo interno ci sono zuccheri. E’ meglio, in caso, scegliere quello greco. Passiamo ai muesli. Sono utilizzati, molto spesso, proprio insieme allo yogurt per dare quella parte croccante.

Piacevoli si ma non utili per perdere peso. Anche i cereali a colazione, non sono la scelta migliore. Leggiamo sempre bene le etichette ed in caso optiamo per l’avena che ha pochissimi grassi ma un buon apporto di proteine. Da evitare i succhi di frutta confezionati. Hanno poca frutta e tanto zucchero.

E che cosa dire delle bowl. Sono super diffuse al momento ma hanno un apporto calorico di un piatto di pasta. Attenzione a non mangiare troppo! Per non parlare degli hamburger vegetariani. Alcuni possono essere molto calorici perché al loro interno hanno legumi e tantissimi altri prodotti. Meglio realizzarli in casa!

Pranziamo con una piadina perché più leggera rispetto ad un panino o ad un piatto di pasta? Assolutamente no! Possono diventare delle bombe caloriche in base a quello che mettiamo al loro interno. Il sushi. Tantissimi credono che sia light perché ha il riso in bianco ma non è così. Che dire poi se ci troviamo al all you can eat!

Ultimo consiglio, attenzione ai cibi light. Dobbiamo sempre leggere bene l’etichetta con i valori nutrizionali perché ci potrebbe essere un elevata presenza di sale, o di zuccheri per dare sapore. Quindi come in tutte le cose cerca di avere una dieta equilibrata e varia e sei hai qualsiasi dubbio chiedi ad un nutrizionista o al tuo medico.