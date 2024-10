Difficoltà a scegliere la propria carriera? Food e Wine, due settori con ampie opportunità di lavoro

Sempre più spesso il Made in Italy viene considerato come sinonimo di eccellenza, soprattutto dal punto di vista enogastronomico.

Dieta mediterranea, etichette di prestigio, brand che hanno fatto scuola in tutto il mondo, al punto da essere contesi e “abusati”, il settore del Food&Wine italiano, ormai, non conosce crisi.

D’altra parte, saper mangiare e bere rappresenta un vero e proprio stile di vita, nel bel Paese. Dietro ogni prodotto, materia prima, ricetta si nascondono storie, caratteristiche, tradizioni uniche e irripetibili, alcune delle quali alla base di grandi successi aziendali.

Per tutte queste ragioni, l’enogastronomia rappresenta un settore economico italiano in costante crescita.

Intraprendere una carriera in ambito Food&Wine può rappresentare una decisione vincente, dunque, a patto da rendersi disponibili a cogliere le sfide del settore.

In quanto settore economico trainante dell’economia nazionale, i professionisti impiegati nel comparto enogastronomico sono molteplici e variegati. La competitività, in alcuni casi, può essere elevata, ed è necessario acquisire solide conoscenze e competenze, specializzarsi in modo appropriato e soprattutto inserirsi nelle reti professionali giuste, per uscirne vincenti.

Optare per un master in Management Food&Wine, come quello offerto dalla 24Ore Business School, allora, può favorire l’accesso a strumenti e conoscenze valide da spendere nella propria carriera, in questo settore.

Forte della sua storia e del suo prestigio nazionale e internazionale, la 24Ore Business School è in grado di proporre un’offerta formativa completa e dal profilo elevato.

Alternando lezioni teoriche, da svolgersi presso le sedi della scuola, piuttosto che in streaming, a momenti di laboratorio pratico, per conoscere più da vicino prodotti e tecniche di gestione, gli studenti possono formare il loro bagaglio di competenze in modo valido e altamente stimolante.

La partecipazione al master, inoltre, consente agli studenti di accedere a esperienze di stage post-diploma, nelle realtà aziendali più rappresentative del settore, cogliendo così la più importante occasione per spendere le competenze apprese, direttamente sul campo.

Professionalità di spicco, brand di fama mondiale, supporto nella ricerca del lavoro anche dopo il conseguimento del titolo e accesso a eventi e meeting di spessore, fanno da corollario, infine, al percorso didattico, così da permettere ai propri studenti di salire su un trampolino di lancio ben posizionato, per la loro carriera nel comparto food&wine.

Sfruttando opportunità formative così affermate, ci sono maggiori occasioni per accedere a un settore lavorativo così promettente, quanto competitivo. A dimostrarlo, d’altra parte, ci sono i numeri.

La business school, di fatto, può contare sul 95% di contratti confermati anche dopo il periodo di stage presso le aziende enogastromiche più rinomate d’Italia, assicurando quasi del tutto un accesso privilegiato al mondo del lavoro.