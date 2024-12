Digitale terrestre, non vedi più questo canale nazionale? Purtroppo è stato cancellato!

Brutte notizie per chi ama seguire la Tv con il digitale terrestre, un canale nazionale è stato improvvisamente cancellato.

Ognuno di noi può avere un passatempo diverso, ma l’idea di sedersi sul divano davanti alla Tv continua a essere perfetta per molti, soprattutto quando fuori fa freddo e si ha modo di rilassarsi. La scelta non manca certamente, è possibile trovare programmi per tutti i gusti, non solo attraverso il digitale terrestre, la cui visione è gratuita, ma anche attraverso pay Tv e piattaforme in streaming, dove non mancano i contenuti tematici.

Ognuno ha inoltre la possibilità di costruire una visione personalizzata, grazie a PC, smartphone e tablet, senza alcun vincolo di luogo e orario, per questo è davvero difficile non trovare qualcosa che non soddisfi i propri interessi. Nonostante, questo, però, c’è chi finisce paradossalmente per concentrarsi quasi sempre sulle stesse cose, per questo può esserci chi può essere rimasto colpito nel non essere più riuscito a trovare un canale nazionale che piaceva a molti.

Addio a un canale sul digitale terrestre

La proposta Tv diventa spesso sempre più ricca, grazie all’introduzione di nuovi canali che possono soddisfare i gusti di molti, basti pensare a quelli tematici che si concentrano su un determinato argomento. A volte però questo rinnovamento può portare anche alla “sparizione” di alcune reti, spesso in modo improvviso, arrivando a cogliere di sorpresa gli utenti.

Questo è quello che effettivamente è accaduto recentemente con un canale nazionale, che ha concluso definitivamente la sua trasmissione. Il riferimento è al Mux Dfree,, che già da qualche tempo sta vivendo una fase di alti e bassi, che non garantisce grande stabilità ai telespettatori. C’è chi potrebbe essersi reso conto da pochi giorni dell‘eliminazione della copia dell’emittente Prima Free, che prima era identificata Uno TV e che era posizione posizionata sulla LCN 231.

Chi era abituato a seguirne il palinsesto potrebbe essere evidentemente rimasto spiazzato, anche se in un primo momento può avere pensato potesse trattarsi di un problema momentaneo, magari legato a delle difficoltà di trasmissione generate dal maltempo. La ragione è invece un’altra ed è legata a una modifica nel segnale televisivo. Chi volesse continuare a seguire Prima Free, che ha sede a Torino, potrà comunque continuare a farlo, anche se in una modalità differente rispetto a quanto fatto finora.

Ora infatti è possibile guardarla sempre in MPEG-4 H.264 e in definizione standard, solo ed unicamente sulla LCN 170. Chi non dovesse riuscire a risolvere nemmeno in questo modo dovrebbe procedere con una sintonizzazione dei canali attraverso il proprio apparecchio Tv, possibile sia in modalità automatica sia manuale, operazione che richiede davvero pochi minuti.