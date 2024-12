“Disagio”: Antonella Clerici a sorpresa su Amadeus, le sue parole mettono in luce la verità

Anche Antonella Clerici ha voluto esprimere le proprie impressioni rispetto alla situazione di un suo ex collega della RAI: Amadeus.

Ad aprile scorso, il noto conduttore Amadeus ha dichiarato la propria spiazzante intenzione di lasciare la RAI. Nonostante lo straordinario successo ottenuto con programmi come Affari Tuoi e il Festival di Sanremo e un lungo, stretto rapporto con la tv pubblica, il conduttore ha voluto interrompere la propria esperienza in RAI per trasferirsi al canale Nove. Ancora non sono chiare le ragioni che hanno portato al divorzio fra il presentatore e la RAI.

Amadeus ha negato tutte le voci che lo volevano contrariato rispetto all’opposizione della rete alla possibilità di concedere un programma a sua moglie. E per giustificare il suo inaspettato addio ha spiegato di aver semplicemente sentito il bisogno di cambiare ambiente per poter affrontare delle nuove esperienze.

La verità di Antonella Clerici su Amadeus: “Ha un carattere particolare“

Di recente anche Antonella Clerici ha parlato dell’addio di Amadeus, rivelando di essere stata parecchio stupita dalla decisione del collega. Inoltre ha anche rivelato alcuni dettagli finora inediti. Antonella, che conosce Amadeus molto bene, ha potuto parlare dei sentimenti personali del conduttore e dello stato d’animo in cui questi si trovava prima di lasciare l’azienda.

Intervistata da Il Corriere della Sera, la conduttrice di È sempre mezzogiorno! ha chiarito che molto probabilmente Amadeus stava vivendo un disagio e che questa sua particolare situazione esistenziale ha contribuito alla sua scelta di lasciare la RAI.

La Clerici ha speso dapprima parole di lode per Stefano De Martino, ovvero colui che è succeduto ad Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi. “Lo seguo da tempo“, ha detto la presentatrice, “trovo che si possa definire uno showman: canta, balla, sa intrattenere in modo spontaneo… All’inizio era trattenuto, e gliel’ho anche detto: adesso però molla, svacca un po’ come sai fare tu. Ormai si è cucito addosso il format”.

Dopodiché, Antonella si è concentrata su Amadeus, definendolo un “conduttore straordinario“. Subito dopo, la sessantunenne di Legnano ha aggiunto: “Ha un carattere particolare, non è facile come sembra: stava vivendo un disagio, non aveva più niente da dimostrare e ha fatto una scelta non di pancia, ma ponderata”.

Infine, Antonella Clerici ha raccontato di essere rimasta in contatto con il vecchio collega della RAI. “Ci sentiamo, so che è sereno e tranquillo, contento. Poi, è chiaro, e lo sa anche lui, che è andato in un tv di nicchia rispetto a RAI…”. Ma cosa significa che Amadeus “stava vivendo un disagio“?. Forse la Clerici intendeva che, nonostante il grande successo, il conduttore si sentiva poco a suo agio, o sopraffatto dalle pressioni, e ha cambiato ambiente per trovare maggiore serenità.