Doc nelle tue mani 4, Matilde Gioli esce allo scoperto: la data di inizio

Matilde Gioli, in una recente intervista, parlando di Doc-Nelle tue mani, ha svelato la data di partenza della nuova stagione: a quanto pare non manca molto.

Doc-nelle tue mani è una serie televisiva che ha esordito su Rai Uno il 26 marzo 2020 e da allora, visto il successo, ha continuato ad essere trasmessa, arrivando alla terza stagione. È ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, colpito da amnesia, e portato in scena da Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti. La trama si svolge nel Policlinico Ambrosiano di Milano, in cui il protagonista interpreta il primario del reparto di chirurgia interna.

Matilde Gioli, invece, porta in scena fin dalla prima stagione Giulia Giordano, dottoressa del reparto di medicina interna. Nella storia è il braccio destro di Andrea ed è un punto fondamentale per lui, essendo colei che prima dell’amnesia gli è sempre stata accanto. Doc- Nelle tue mani porta sullo schermo tante storie di vita di medici e pazienti ed è proprio per questo che ha, sin dall’inizio, conquistato il pubblico. A quanto pare, ad oggi, non manca molto alla quarta stagione e a svelarlo è stata proprio l’attrice.

Doc-Nelle tue mani 4, quando partono le riprese: Matilde Gioli svela la data

Dopo il successo delle prime tre stagioni, seguite da oltre 5 milioni di telespettatori, è stata confermata la quarta stagione di Doc- Nelle tue mani. La serie medical di Rai Uno, con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, avrà un continuo. L’attrice, intervistata da SuperGuida Tv, ha parlato della sua voglia di tornare a rivestire il ruolo di Giulia Giordano e ha anche svelato quando potrebbe tornare su set, per le nuove riprese.

Non ha parlato di una data esatta, ma ha rivelato che potrebbero cominciare a registrare dopo le vacanze estive: “Secondo me dopo le vacanze estive. Non c’è mai una certezza, però credo proprio dopo le vacanze”. Quindi, stando a quanto dichiarato dall’attrice, le riprese della quarta stagione di Doc- Nelle tue mani potrebbero iniziare quest’anno, precisamente dopo l’estate. Questo vuol dire che la nuova trama potrebbe essere trasmessa nel 2026.

Il personaggio di Matilde è molto apprezzato dal pubblico, tanto che- come ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale F- per strada la gente la chiama dottoressa: “Trovo che sia una cosa fantastica, perché da ragazzina sognavo di fare il medico”. Ha infine aggiunto: “Mi piace l’idea che il pubblico ci possa vedere sul grande schermo, ma ancora di più il fatto che i fan si siano potuti trovare fisicamente in una sala, parlarne a voce”.