Domenica In, Mara Venier lascerà davvero a fine stagione: a sostituirla un suo grande amico

La bravissima Zia Mara sembra essere arrivata ad una decisione epocale, lascerà veramente Domenica In? Scopriamo la notizia bomba!

Impossibile non amare il modo di condurre e di entrare nelle case degli italiana di Mara Venier. Lei ci fa compagnia da tempo con il suo sorriso e la sua allegria ogni domenica e spesso ha confessato che sarebbe stato l’ultimo anno ma questo non è mai successo, o almeno fino ad oggi. Sembra, infatti, che questa volta sia fortemente decisa per motivazioni che riguardano la sua famiglia.

Ma andiamo a vedere che cosa è successo e quale sarà il nome che prenderà il suo posto al timone del programma per eccellenza della domenica, ovvero Domenica In. Scorri le prossime righe e scopri se è la persone che hai appena immaginato oppure no!

Mara Venier lascia Domenica In ed ecco chi arriva

La voce di corridoio sembra essere sempre sulla cresta dell’onda ma poi mai confermata, parliamo ovviamente dell’addio di Mara Venier alla tv, o meglio al suo amato programma domenicale, Domenica In. Sono anni che si vocifera di un suo pensionamento ma poi lei conferma sempre per una stagione. Ma forse non quest’anno.

Da settembre potremmo essere orfani della Zia Mara. Stando a fonti molto vicini alla Venier, come riporta Fanpage, sembra che ci sia già anche il nome di chi la sostituisce. Anche perché, stando sempre alle voci che circolano da qualche mese, Mara vorrebbe passare il suo tempo accanto al marito Nicola Carraro che negli ultimi tempi non è stato bene.

L’uomo ha perso ben 9 chilogrammi per via di una ernia del disco e di una problematica polmonare. Ma quale sarebbe il nome che si fa sempre piú insistente per la conduzione dello show domenicale? Si parla molto di Alberto Matano, ovvero il mattatore del pomeriggio italiano della Rai. Per chi non lo sapesse lui è anche un caro amico della Venier.

Quindi un punto a suo favore, oltre a quelli di merito che conosciamo tutti. Unico problema, essendo anche una colonna portante del programma del sabato sera di Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle che va in onda in diretta fino a tarda notte, riuscirebbe a far coincidere tutti e due gli impegni oppure no?

Al momento, ovviamente, non ci sono ancora voci officiali ma solamente di corridoio, quindi non possiamo fare altro che attendere una conferma da parte dei diretti interessati. E voi cosa ne pensate di questo possibile cambio al vertice di Domenica In?