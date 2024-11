Don Matteo 14, salta la quinta puntata di giovedì 14 novembre: motivo e nuova data

Salta la quinta puntata di Don Matteo 14: giovedì 14 novembre non andrà in onda, motivo e nuova data.

Ci sono format che conquistano il pubblico fin dalla primissima puntata e diventano delle vere e proprie passioni per il pubblico. Il nostro paese, in tal senso, vanta successi non da poco e di ogni genere. Don Matteo è uno di questi. Nonostante i cambiamenti importanti ai quali abbiamo assistito nella fortunata fiction, i telespettatori continuano ad amarla episodio dopo episodio. Per questo non c’è da sorprendersi se la notizia di un cambio di programmazione previsto per giovedì 14 Novembre non è passato in sordina.

Ebbene sì, è ufficiale: la quinta puntata di Don Matteo 14 non andrà in onda, come di consueto di giovedì. Molti, a questo punto, si chiedono il motivo di tale decisione e, soprattutto, quando sarà “recuperata” la messa in onda. Andiamo, allora, a fare chiarezza a riguardo.

Don Matteo 14, la quinta puntata non va in onda Giovedì: ecco perché

Sebbene si tratti di una programmazione quasi “iconica”, per questa volta il Giovedì sera non terrà incollati al televisore i tantissimi fan di Don Matteo. Come anticipato, infatti, il 14 di Novembre la quinta puntata non è prevista, c’è stato un cambio di piani. Ma qual è il motivo alla base di questa decisione?

Ebbene, a quanto pare la ragione è da ricercarsi nel ritorno delle nazionali di calcio e, in particolare, nella partita che vede protagonista l’Italia contro il Belgio. Questa, infatti, è fissata proprio per giovedì sera alle 20.45. Di conseguenza, Don Matteo 14 è stato spostato.

I telespettatori possono tirare, per fortuna, un bel sospiro di sollievo: nessun ritardo o rimando, non c’è da preoccuparsi. Don Matteo 14 andrà in onda, per questa volta, invece che di Giovedì, il Martedì 12 Novembre. Qualcuno potrebbe perfino esultare, visto che la messa in onda sarà, così, anticipata di due giorni.

Per quanto riguarda l’orario, invece, nessun cambiamento: si partirà sempre alle 21.30. A questo punto, il pubblico potrà rilassarsi: Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, tornerà a catalizzare l’attenzione degli spettatori in anticipo rispetto a quanto gli stessi sono abituati. Con grande gioia degli stessi. E, di sicuro, non deluderà le aspettative, come ha saputo già ampiamente dimostrare. Non resta che mettersi comodi e godersi i nuovi episodi.