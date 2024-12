Dopo Affari Tuoi Stefano De Martino torna con Stasera Tutto è Possibile: data di inizio

Scopriamo insieme tutto sul ritorno di Stefano De Martino nel programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico. I suoi ammiratori non vedono l’ora.

Stefano De Martino ha fatto felici e lasciato senza parole anche chi storceva un po’ il naso per essere stato messo al timone di Affari Tuoi, invece con la sua bravura ha stupito tutti. Porta avanti il programma con un mix di divertimenti ed intrattenimento davvero incredibile.

Ci sa fare assolutamente davanti alle telecamere e con i vari concorrenti che ci sono. Ma ecco arrivare la notizia che tutti attendevano, a breve lo vedremo nuovamente con Stasera Tutto è Possibile. Ecco quello che sappiamo sulla data di inizio, non manca molto, anzi!

Stefano De Martino arriva anche su Rai Due

Ha iniziato la sua carriera come ballerino ma poi si è dimostrato bravissimo alla conduzione, insomma un talento davvero poliedrico che lascia tutti senza parole, corredato anche da un viso pulito e dall’aspetto gentile. Il suo esordio su Rai Uno ha lasciato tutti senza parole.

Un perfetto padrone di casa. Ma in tantissimi lo hanno amato nel programma con la stanza inclinata, ovvero Stasera Tutto è Possibile. Ma quando torna la nuova edizione? La data, come anticipato da Cinguetterai su X sembra essere quella del 28 di gennaio. Quindi davvero a breve avremmo modo di vedere Stefano sia su Rai Uno che su Rai Due.

Si vocifera che il programma poi si fermi solamente per la settimana del Festival Di Sanremo 2025. Forse, dopo il grandissimo successo di Affari Tuoi gli ascolti potrebbero aumentare ancora di più. Non è assolutamente da escludere. Ricordiamo che il programma è molto divertente.

Ci sono nel cast nomi molto importanti come Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia quali ospiti fissi. Nella scorsa edizione abbiamo trovato anche Herbert Ballerina e Giovanni Esposito sempre come presenza costante, mentre tra gli ospiti delle singole serate nomi incredibili, solamente per citarne alcuni Mariasole Pollio, Bianca Guaccero, Max Giusti, Enzo Miccio, Leonardo Fiaschi, Anna Tatangelo, Andrea Delogu, Lorella Boccia, Claudio Lauretta, Paola Barale e tantissimi altri.

La media degli spettatori era tra 1,7 e i 2 milioni con uno share tra il 9 ed il 14.32! Ecco quindi che una volta alla settimana, il prossimo anno vedremo Stefano De Martino in onda su due canali della Rai. Si vocifera poi che possa essere sul palco di Sanremo per una serata insieme a Carlo Conti, ma al momento non ci sono conferme. Insomma l’anno per Stefano De Martino è finito benissimo ma quello che lo aspetta potrebbe anche essere spettacolare!