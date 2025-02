Dramma a Latina, 60enne precipitato dal settimo piano: indagano i carabinieri

Una tragedia ha scosso la città pontina. Un uomo, per motivi ancora da accertare, è finito giù nei pressi del Tribunale. Indagini in corso

Un dramma alle prime ore di questo venerdì 28 febbraio a Latina. Un uomo di circa 60 anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari, ma per lui non c’era più niente da fare. Il personale medico ha potuto constatare solamente il decesso.

Sulla vicenda è stata aperta anche un’indagine da parte dei carabinieri per provare a chiarire meglio l’accaduto. Fino a questo momento non si esclude nessuna ipotesi e si stanno effettuando tutti gli approfondimenti del caso. Siamo naturalmente nella fase embrionale dell’inchiesta e per questo motivo si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno delle certezze su quanto successo. Una tragedia che ha comunque sconvolto la città pontina e si spera di riuscire ad avere delle maggiori sicurezze sull’accaduto.

Latina, uomo precipita dal settimo piano: cosa è successo

Quanto successo è ancora al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime informazioni, l’uomo, un professore di un liceo, è precipitato dal settimo piano. Sul posto sono giunti i sanitari per le prime cure, ma ormai era troppo tardi. Hanno potuto constatare solamente il decesso.

Una tragedia che ha ancora diversi punti da chiarire a partire dal motivo per cui è caduto dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori sono riusciti ad entrare nell’appartamento anche grazie ai vigili del fuoco e hanno ispezionato tutto per entrare in possesso di alcune prove. Per il momento, però, non si hanno delle certezze su quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un gesto volontario. Ma ad oggi siamo solamente nel campo delle ipotesi e si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non hanno delle sicurezze sull’accaduto.

Città sconvolta

La città è sconvolta per quanto successo. Come precisato in precedenza, la vittima era molto conosciuta essendo un professore di liceo del capoluogo e quindi i messaggi di cordoglio sono da subito stati tanti. Ed ora i cittadini sperano di poter avere delle risposte importanti sul perché di questa tragedia.