È la carne con più alto contenuto di proteine e aiuta a rafforzare il sistema immunitario

I nutrizionisti sono d’accordo sul dire che c’è un tipo di carne che ha un più alto contenuto di proteine e che rafforza il sistema immunitario. Ecco qual è.

La carne è un alimento fondamentale nell’alimentazione quotidiana. Seppur in tanti decidano di non consumarla, perché vegetariani o vegani, è innegabile che sia ricca di tanti nutrienti preziosi per l’organismo, prime fra tutte le proteine.

È vero che l’uomo può consumare tante tipologie diverse di carne (maiale, vitello, manzo, pollo, tacchino, agnello, coniglio), eppure gli esperti di nutrizione sono concordi nel dire che una sola fra queste abbia il più alto contenuto di proteine.

Non solo ma questa carne è in grado anche di rafforzare il sistema immunitario, un booster importante per proteggere dalle infezioni e dalle malattie. Ecco dunque qual è e perché consumarla regolarmente.

Qual è la carne che contiene più proteine

Fra tutti gli alimenti disponibili per l’uomo, la carne è senza dubbio quello con più proteine, fondamentali perché aiutano a costruire muscoli, tessuti ed enzimi e coinvolte nella riparazione delle cellule e nel funzionamento del sistema immunitario.

Per questo dovrebbero essere consumata regolarmente nell’ambito di un’alimentazione sana che contempli anche gli altri nutrienti (carboidrati e grassi). Certamente fra i vari tipi di carne, ce ne sono alcune che hanno un contenuto proteico più alto e altre che hanno un contenuto più basso di proteine.

Fra tutte quelle che può consumare l’uomo (maiale, vitello, manzo, pollo, tacchino, agnello, coniglio), c’è un tipo di carne che, secondo i nutrizionisti, ha un alto contenuto di proteine e aiuta a rafforzare il sistema immunitario. Si tratta della carne di tacchino. Questa infatti fornisce più proteine per ogni 100 g di prodotto consumato.

Soprattutto il petto di tacchino è la parte di questa carne che contiene 30 grammi di proteine, un grammo di grassi e 135 calorie per ogni 100 grammi. Questo chiaramente fa capire quanto questo tipo di carne abbia uno spettro nutrizionale sanissimo.

Dunque sarebbe il tipo di carne più adatto da consumare con grande regolarità (soprattutto gli anziani e i bambini dovrebbero approvvigionarsene regolarmente). Infatti, questa è la carne con più alto contenuto di proteine “magre”, perfetta anche per chi è attento alla linea. È particolarmente gustosa e versatile, dunque adatta davvero a tutti e a sfiziarsi in ogni modo.

Inoltre, ha un basso contenuti di grassi saturi, dunque è perfetta per chi ne deve ridurre il consumo. In definitiva la carne di tacchino è quella con più alto contenuto proteico e che rafforza il sistema immunitario. Fra tutte quelle disponibili, questa è quella che si dovrebbe consumare più di frequente nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata.