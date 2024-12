È l’errore che facciamo sempre cucinando la pasta e rovina tutto: lo dice un illustre chef

La pasta è un piatto che pensiamo sia semplice ma non è così. Tutti noi facciamo un errore molto comune, eccolo! Per la prima volta parla un noto chef.

In Italia il consumo di pasta é davvero molto elevato rispetto ad altri paesi nel mondo. Ci sono tantissime ricette della tradizione che possiamo realizzare e sono tutte buonissime. Solitamente la mangiamo una volta al giorno ma in alcuni casi anche due. Unico problema, in molti commettiamo un errore senza volerlo.

Scopriamo di quale si tratta e cosa possiamo fare per rimediare. Questa volta a parlare è un famosissimo chef. Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo.

Pasta, sbagliamo tutti la stessa cosa. Attenzione!

La pasta è uno dei primi piatti che si iniziano a cucinare perché sembra semplice ma in realtà non lo è. Ci sono molte insidie dietro l’angolo come quando salare l’acqua, oppure come scolare un volta cotta o le dimensioni della porzione. Ma come in tutte le cose c’è la soluzione. In questo caso noi oggi vi vogliamo parlare dello chef Aldo Zilli che ha rivelato qualcosa di particolare.

Ovvero due sbagli che vengono fatti di frequente e che possono rovinare il nostro piatto. Solitamente si parte dalla pasta che risulta troppo cotto ma a questo piccolo guaio si può rimediare senza troppa fatica. Lo chef ha infatti dichiarato che in molti ristoranti si serve anche la pasta precotta e poi viene cotta per servirla.

Secondo lui per avere una cottura ottimale deve essere completata nel sugo. In che modo? Cuciniamo la pasta due minuti in meno di quanto indicato sulla confezione, poi mettiamola con parte dell’acqua di cottura nel sugo e completiamo. Così facendo prende tutti i sapori. Altro importante passaggio da non fare.

Non raffreddiamo la pasta con l’acqua fredda perché così facendo stiamo eliminando la parte migliore della pasta. E per quanto riguarda le porzioni come fare? Solitamente se si calcolano 80 grammi a persona è la cosa migliore. Se cuciniamo gli spaghetti, utilizziamo il buco del cucchiaio degli spaghetti per calcolare il quantitativo.

Quindi, adesso conosci tutti i consigli sulla pasta e siamo certi che la prossima volta che ti metterai in cucina ti ricorderai di questo segreto incredibile dello chef per quanto riguarda la cottura e gli ultimi minuti nel sugo. Tutti ti chiederanno il segreto di questo piatto riuscito benissimo. E ricorda che la pasta va bene anche se stai cercando di perdere peso, l’importante come in tutte le cose è non esagerare.