Ecco tutta la frutta e la verdura che vedremo sui banconi a luglio: fresca, colorata e golosissima

Il mese di giugno è ricco di frutta e di verdura, ma quello di luglio sarà ancora più soddisfacente. Infatti, sarà ricco di frutta fresca, varia e davvero buonissima. Sei pronto a scoprire di cosa sto parlando?

Una delle cose che apprezzo di più dell’estate è la quantità incredibile di frutta e di verdura che è possibile trovare sui banconi. Mi piace davvero tanto l’idea di poter variare il più possibile.

Chiaramente, mi sto riferendo alla frutta e alla verdura di stagione, che tende ad essere molto più buona ed ecologica. Vuoi sapere quale troverai a luglio? Sto per svelartelo a brevissimo.

Tutta la frutta e la verdura di luglio: ecco quella di stagione

Il vero re dell’estate è senza dubbio l’anguria: grande, fresca e dissetante, è lo snack perfetto da gustare in spiaggia o a casa, magari in una bella insalata con feta e menta. Al pari dell’anguria, il melone non può mancare: dolce, profumatissimo, si abbina benissimo anche a piatti salati, come il classico prosciutto crudo e melone.

Quando mangi l’anguria, ricorda di non buttarne le bucce, che puoi riciclare in modi davvero geniali. Continuano ad abbondare anche le pesche, succose e morbide, nelle varietà gialle, bianche e noci. Sono perfette da sole o in macedonia, ma anche grigliate per un dessert estivo diverso dal solito. Tra i frutti più amati di luglio ci sono anche albicocche, susine e ciliegie: tutte ricche di antiossidanti, vitamine e sali minerali. Le albicocche, in particolare, sono ideali per preparare confetture o torte rustiche dal sapore casalingo.

E poi ci sono i fichi, buonissimi e perfetti anche per realizzare golosissime confetture. Io amo mangiarli anche assieme allo yogurt greco, praticamente li uso per dargli un po’ di sapore in più e addolcirlo. Non dimentichiamo i frutti di bosco.

Sul versante delle verdure, luglio è il trionfo di ortaggi perfetti per preparare piatti estivi, insalate e grigliate. In cima alla lista ci sono pomodori di tutte le varietà: da insalata, datterini, ciliegini, cuore di bue. È il periodo migliore per un’ottima caprese. Non mancano le carote, sedano, ravanelli e finocchi, ideali per pinzimoni croccanti o per dare freschezza alle insalate miste.

Infine, luglio è ancora un buon momento per trovare basilico, menta e prezzemolo freschi: le erbe aromatiche danno un tocco in più a ogni piatto e non possono mancare nelle cucine estive. Insomma, come avrai capito anche questo mese c’è davvero l’imbarazzo della scelta per gli amanti di frutta e verdura.