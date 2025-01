Esiste un anello che ti dice anche l’ora: è l’orologio più piccolo di sempre

Unire il design e la ricerca dell’eleganza alla funzionalità è possibile grazie all’orologio più piccolo di sempre: è grande quanto un anello e lo s’indossa esattamente allo stesso modo.

L’orologio è da sempre un segno di stile, un accessorio di abbigliamento che unisce eleganza a funzionalità e che nel corso degli anni ha subito diverse evoluzioni. Fino all’arrivo degli smartphone, l’orologio è sempre stato un elemento indispensabile per conoscere l’orario e poter pianificare in maniera attenta e precisa gli impegni della giornata.

Questa funzione è ormai del tutto delegata al telefono e l’orologio è sempre più diventato semplicemente un accessorio per completare un outfit. Ne esistono infatti di varie forme, materiali e dimensioni, in modo tale che chi ne compra uno possa utilizzarlo in pendant con il proprio abbigliamento e con la giusta occasione.

Il ritorno all’utilità dell’orologio è stato dato dalla diffusione degli smartwatch, device dall’aspetto dell’orologio classico ma che possiedono delle funzionalità che permettono di non dover tenere sempre il telefono tra le mani. Grazie a questi è possibile ad esempio monitorare le funzioni cardiache, leggere messaggi, rispondere alle telefonate, pagare un conto.

Per quanto utili, gli smartwatch esattamente come gli orologi tradizionali non sono adatti a tutti. C’è chi proprio non si vede con qualcosa al polso ed anzi trova fastidioso il dover indossare un accessorio sul braccio. Perché allora non optare per un orologio che ha le dimensioni e s’indossa come un anello?

L’orologio ad anello, l’ultima innovazione portata sul mercato da Casio

Come detto è un periodo storico in cui gli orologi devono trovare nuove applicazioni per fare breccia sul mercato e Casio da questo punto di vista è sempre stata un’azienda in grado di anticipare i tempi e creare mode. Prendendo spunto dai progetti di Samsung e altre compagnie tecnologiche sugli smart ring, l’azienda ha proposto una propria versione di anello utile.

Il Casio CRW -001 è un orologio a forma e dalle dimensioni di un anello che richiama esteticamente la linea tradizionale dell’azienda. Per ottenere un risultato che fosse al contempo elegante e comodo da indossare è stato necessario ridurre la dimensione di 10 volte, il che ha costretto all’utilizzo di tecnologie specifiche di produzione come l’uso dello stampaggio con iniezione di metallo e un montaggio ottimizzato ad alta densità che ha consentito di inserire anche tre pulsanti.

Per quanto riguarda le dimensioni l’anello ha un diametro interno di 20 mm e una circonferenza di 62,8 mm ed è pensato per una taglia 22. Tuttavia sono presenti anche due distanziali che consentono di adattarlo ad una taglia 19 e una 16. Lo schermo mostra l’orario a sei cifre (compresi dunque i secondi), ma anche il cronometro e il calendario.

Il CRW -100 presenta anche una funzione sveglia: ogni volta che arriva l’ora prefissata, lo schermo comincerà a lampeggiare dando un segnale visivo a chi lo indossa e avvertendolo che è giunto il momento per l’impegno previsto.