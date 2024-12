Eventi Latina, cosa fare con i bambini nel weekend 20-22 dicembre

Appuntamenti da segnare sul calendario per i prossimi eventi a Latina: ingresso libero, adulti e piccini.

Le città addobbate a festa, gli ultimi regali da acquistare e i primi ritrovi familiari del periodo. Si cerca di trascorrere del tempo insieme ai parenti o amici affinché si assaporino quegli istanti così preziosi con le persone più care. Ma, soprattutto, i propri figli, essendo un momento magico per loro.

Cavalcando l’onda di queste emozioni, vi sono numerosissime iniziative a tema grazie alle quali potersi immergere in questa meravigliosa atmosfera, come se fosse un lungo sogno. Specialmente tante attività da fare con i bambini.

A riguardo, è previsto un calendario fitto di eventi a Latina, nelle giornate dal 20 al 22 dicembre. Laboratori, piste di pattinaggio e villaggi natalizi sono solo alcune delle straordinarie proposte riservate alle famiglie. Di seguito l’elenco completo comprensivo di dettagli e informazioni utili.

Eventi a Latina dal 20 al 22 dicembre: come divertirsi con i bimbi

Settimane molto speciali in cui si possono fare mille attività. Per esempio incontrare Babbo Natale (Pontinia, Piazza Indipendenza o Sabaudia, corte del Palazzo Comunale), ma non solamente. Vediamo un breve elenco iniziando proprio da venerdì 20 Dicembre: si gioca a tombola a Borgo Vodice, presso il Centro Ricreativo Mitici Amici. Evento organizzato dalla Cooperativa Ninfea.

A Borgo Podgora It’s Christmas Time! Una bellissima festa per bambini presso l’Arcobaleno Family Village con laboratorio, animazione e tante sorprese (per ulteriori info e prenotazioni contattare il numero 3332180354).

Infine dal 20 al 22 la visita del villaggio di Babbo Natale a Fondi, in piazza Cesare Beccaria (orari venerdì 15/20 – orari sabato 10/13 – orari domenica 16/20). Sabato 21 Dicembre: ancora tanto divertimento all’Arcobaleno Family Village con una cena stile ‘all you can eat‘ a base pizza e animazione per i bambini ( info e prenotazioni al numero 3332180354).

A Sabaudia si apre la caccia al tesoro partendo alle ore 16 dalla piazza del Comune della città. La partecipazione è gratuita ma posti limitati quindi per bloccare la prenotazione contattare Pro Loco di Sabaudia al numero 0773515046 oppure inoltrare l’email all’indirizzo prolocosabaudia@libero.it; Pro Loco di San Felice ai numeri 0773547770/3299166914 o l’email all’indirizzo info@prolocirceo.it.

Al Teatro Moderno di Latina, ore 18, lo spettacolo Un Magico Natale con il mago e illusionista Antonio Casanova (per info e prenotazioni chiamare al 0773660550 oppure l’email a info@modernolatina.it o ancora reperibili i biglietti su Ciaotickets).

Esperienza indimenticabile a Sermoneta con Babbo Natale in una suggestiva quanto fiabesca cornice: il Giardino degli Aranci. Dalle ore 11 alle 18 (sia sabato che domenica), per ulteriori info contattare il numero 3248821981 tramite WhatsApp. È Natale al Castello di San Martino (Priverno) con animazione, laboratori, spettacoli e letture per i più piccoli nonché gli amatissimi mercatini natalizi per gli adulti – sabato 15.30/19.30 e domenica 10.30/13.30 fino al 5 gennaio.

Arriviamo a domenica 22 dicembre: al centro Harmonia di Sabaudia è concessa ai bimbi l’occasione di fare colazione in compagnia di Minnie, Topolino e Babbo Natale, dalle ore 10 alle 12 (per info contattare i numeri 3382036381/3381697088).

Infine l’attesissimo spettacolo Colpo di Tosse al Castello di Maenza, alle ore 16.30 (contattare l’associazione La Macchia, tramite i suoi social ufficiali, per maggiori info e prenotazioni). Ci si affretti, il weekend è vicino: tre giorni fantastici con tutta la famiglia!