Facendo sport non crescono solo i muscoli: l’immenso beneficio scoperto da una ricerca del MIT

L’esercizio fisico non fa bene solo ai muscoli o al peso. Una ricerca ha svelato un altro importante vantaggio associato allo sport.

Lo sport è un vero toccasana per la salute. Gli esperti consigliano di praticarlo almeno tre volte a settimana per avere i risultati desiderati. Permette di restare in forma, di perdere il peso in eccesso e di aumentare la massa muscolare. Oltre a questi benefici, però, ce n’è un altro completamente inaspettato.

A svelarlo è stato uno studio condotto dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Si tratta di una scoperta importante, che potrebbe dare spazio a terapie mirate, volte ad aiutare le persone con determinati problemi di salute. Tra qualche anno, la medicina potrebbe essere in grado di sfruttare concretamente questa novità.

Lo sport non fa bene solo ai muscoli: il risultato della ricerca del MIT è davvero promettente

Le persone, al giorno d’oggi, a causa dei ritmi lavorativi e delle nuove tecnologie, conducono una vita piuttosto sedentaria. Trascorrono tanto tempo davanti al computer o allo smartphone. Tale abitudine è deleteria perché l’esercizio fisico è in grado di favorire la salute fisica e mentale dell’intero organismo.

La maggior parte degli individui è a conoscenza dei suoi benefici. Il MIT, attraverso una ricerca guidata dalla dottoressa Ritu Raman, tuttavia, ne ha scoperto uno nuovo. È riuscito a mettere in correlazione il sistema nervoso con i muscoli, notando una risposta dei neuroni durante il movimento fisico. Si tratta di una novità assoluta. Prima, infatti, tale aspetto non era mai stato preso abbastanza in considerazione.

Lo studio è stato condotto con l’ausilio di cellule muscolari e neuroni derivanti dai topi. Le prime, dopo essere state geneticamente modificate, sono state sottoposte ad alcuni stimoli per simulare l’allenamento fisico. È stato notato, così, che la produzione delle miochine non fa crescere solo i muscoli, ma anche i neuroni. Questi ultimi hanno ottenuto notevoli vantaggi anche in termini di comunicazione con i muscoli e i nervi.

È ancora presto per sfruttare concretamente questa scoperta. Nonostante ciò, ci sono ottime basi per successivi sviluppi. Si potrebbero ideare delle terapie efficaci per alcune malattie neurodegenerative. La riparazione dei nervi danneggiati consentirebbe ai pazienti di tornare a svolgere molte attività, di alleviare i sintomi e di rallentare notevolmente il decorso delle patologie. È importante specificare che non ci sono stati ancora studi sugli esseri umani. Bisognerà aspettare ancora un po’ affinché ciò sia possibile.