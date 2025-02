Fantansanremo, di che si tratta e come si gioca: dalle squadre ai bonus e malus, il divertimento è assicurato

Il Fantasanremo ha spinto i giovani a tornare a guardare la gara canora più importante d’Italia. Ecco come fare per partecipare.

Il Festival di Sanremo è uno degli eventi televisivi più attesi dell’anno. La prima puntata della settantacinquesima edizione andrà in onda l’11 febbraio, su Rai 1. La finale, invece, è prevista per il 15 febbraio. Quest’anno ci saranno tanti cambiamenti. Il passaggio di conduzione da Amadeus a Carlo Conti non ha convinto proprio tutti, ma la maggior parte degli spettatori non vede l’ora di scoprire tutte le sorprese che avrà in serbo il direttore artistico.

Per un lungo periodo di tempo, i giovani avevano smesso di seguire la gara canora. Adesso, però, la situazione si è completamente ribaltata. Buona parte del merito va attribuito al contributo dato dal Fantasanremo. Ecco di che cosa si tratta e quali sono state le novità introdotte nel 2025.

Giocare al Fantasanremo non è mai stato così divertente: regole e novità del 2025

Il Festival di Sanremo, grazie ad Amadeus, si è trasformato in uno show moderno, in grado di catturare l’attenzione anche del pubblico più giovane. Carlo Conti pare abbia deciso di seguire la stessa linea, selezionando artisti moderni, che si dedicano a generi al passo con i tempi. In questa rivoluzione, il Fantasanremo ha avuto un ruolo cruciale.

Si tratta di un gioco nato nel 2020 che, grazie a un’applicazione dedicata o al sito ufficiale, consente di creare delle squadre con gli artisti che si vogliono schierare. La prima entrerà obbligatoriamente a far parte della Lega Mondiale. Le altre quattro, che sono del tutto opzionali, potranno essere inserite in Leghe già esistenti o private. Alcuni sponsor promettono di offrire dei premi a coloro che si classificheranno nelle prime posizioni.

I giocatori hanno a disposizione 100 baudi e non possono assolutamente superare questo limite. Ogni cantante, in base alle sue quotazioni, ha un valore differente. Per Elodie e Achille Lauro, che sono i favoriti, per esempio, ne servono ben 18. A partire dal 2025, sono state introdotte anche due riserve oltre i 5 artisti regolamentari. Ovviamente, bisognerà sempre scegliere un capitano, che rappresenterà l’intera squadra e che otterrà il doppio dei punti.

Durante ogni serata, verranno attribuiti dei bonus e dei malus che consentiranno, rispettivamente, di guadagnare o di perdere punti. Il giorno successivo alla messa in onda, verrà rilasciata la classifica aggiornata da parte del Fantasanremo. Quest’ultimo possiede anche una pagina su Instagram e coloro che lo gestiscono sono sempre pronti a rispondere alle domande degli utenti.