Fatima Trotta, chi è e cosa fa il marito Luigi De Falco: tutto su di lui

Fatima Trotta è un volto molto amato dal pubblico. Chi è il marito dell’attrice e cosa fa nella vita? Ecco tutto quello che sappiamo su Luigi De Falco.

Attrice e conduttrice televisiva, Fatima Trotta si è fatta conoscere al grande pubblico al timone dello show Made in Sud, che l’ha vista esordire per la prima volta sul piccolo schermo come presentatrice. Oggi il suo è uno volto molto amato e apprezzato, che i fan hanno anche avuto modo di seguire al cinema in film come 10 regole per farla innamorare e Colpi di fortuna. Da anni è sposata con Luigi De Falco: cosa sappiamo sul suo compagno di vita?

Nel corso degli anni Fatima Trotta si è divisa tra teatro, televisione e cinema conquistando il pubblico con la sua simpatia. L’attrice originaria di Napoli ha raggiunto la notorietà con Made in Sud, programma che ha condotto per diverso tempo insieme al duo comico Gigi e Ross. Il pubblico l’ha vista anche a Tale e quale show, a cui ha preso parte nel 2016 in qualità di concorrente.

Nel 2021 invece è tornata protagonista accanto a Francesco Mandelli alla conduzione di Honolulu. Una carriera dedicata alla comicità, la sua, che le ha permesso di raggiungere numerose soddisfazioni. Sposata dal 2016 con Luigi De Falco, a farli incontrare è stato proprio il loro lavoro.

Fatima Trotta, tutto sul marito Luigi De Falco: età, lavoro, come si sono conosciuti

Il marito di Fatima Trotta – che sabato 25 gennaio sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo – condivide con quest’ultima la passione per la comicità. Insieme al fratello, infatti, ha formato il duo I Gemelli Falco calcando diversi palchi. A Made in Sud ha conosciuto la conduttrice ma, come raccontato da Trotta, la scintilla tra loro sarebbe scoccata solamente quando De Falco ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo.

Di lui sappiamo che ha studiato Economia e che, oltre alla carriera di comico, è un amante della musica e suona il basso. Molto riservato sulla sua vita privata, De Falco è nato a Pompei il 13 gennaio 1982. Spesso e volentieri viaggia insieme alla moglie, come dimostrano gli scatti condivisi dalla coppia sui social.

Non è noto dove vivano i due, ma sembrerebbe che abbiano deciso di rimanere a Napoli – con ogni probabilità a Boscotrecase o Pompei. Chissà se, durante la sua ospitata nello studio di Verissimo, Trotta si racconterà rivelando anche qualche retroscena sulla sua storia d’amore con De Falco.