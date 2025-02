Festival di Sanremo, i vip pagano il biglietto o entrano gratis all’Ariston?

Il Festival di Sanremo 2025 sta regalandoci molte emozioni, ma ci lascia anche tante domande. I vip pagano il biglietto o entrano gratis al Teatro Ariston?

Una domanda che è lecito farsi, ma anche che potrebbe avere una risposta scontata. Oggi andiamo a fondo di un argomento sicuramente molto interessante e pieno di spunti.

Quando Carlo Conti ha fatto alzare in platea Eleonora Daniele, Anna Falchi e Caterina Balivo è sembrato quasi automatico chiedersi se i vip fossero invitati speciali e pronti a entrare gratuitamente all’evento o invece spettatori paganti come il pubblico.

Si possono fare tante riflessioni su questo argomento, anche se c’è da dire che probabilmente pochi di voi saranno la vera risposta. Molto più facile pensare che vi siate persi in una serie di riflessioni arrivando a delle considerazioni che alla fine si basano solo ed esclusivamente sulle vostre sensazioni.

Ora vogliamo analizzare però i dati più da vicino e cercare di far quadrare tutto per capire qual è realmente la risposta alla domanda che ci siamo posti all’inizio del nostro articolo.

I vip pagano il biglietto a Sanremo?

Ci sono sempre state delle grosse polemiche per quanto riguarda il prezzo dei biglietti del Festival di Sanremo 2025. Per essere presenti al Teatro Ariston infatti non solo si deve spendere un patrimonio, ma è necessario anche prenotare con larghissimo anticipo.

Per le prime quattro serate si parla di 110 euro per un posto in galleria, di 200 in platea, 360 in galleria e 730 in platea. Cosa che poi aumenta ulteriormente nel giorno dell’attesissima finale che gioca una gara a sé dal punto di vista economico.

Non ci sono informazioni certe su come siano presenti in sala i vip che probabilmente usufruiscono di alcuni accrediti per seguire l’evento dalle primissime file più vicine al palco. Oggi abbiamo anche visto Gianni Bella proprio in prima fila e sostenuto da una standing ovation totale.

Non pensiamo però che si tratti per loro di accrediti stampa che danno accesso gratuito all’evento, questo perché ricordiamo che i giornalisti sono tutti in un’altra stanza che è appunto scelta per dare loro la possibilità di seguire l’evento e lavorare nel frattempo.

Sono molte le parole che arrivano dai social network da parte del pubblico che appare, come capita in queste occasioni, molto polemico nei confronti dei personaggi famosi. A oggi però non possiamo dire con certezza che entrano gratuitamente usufruendo di un benefit cosa però anche naturale per quanto riguarda il loro lavoro.