Fiction Rai, i nuovi titoli in onda nei primi mesi del 2025 su Rai 1 e Rai 2

Che cosa vedremo a brevissimo per quanto riguarda l’amata fiction della Rai? Entriamo nel dettaglio in anteprima! Titoli davvero molto interessanti.

I giorni che ci separano dal nuovo anno sono meno di trenta e questo vuol dire solamente una cosa, tantissimi nuovi programmi ed alcuni graditi ritorni ci stanno attendendo. Noi oggi ti vogliamo parlare nello specifico di quello che accadrà sulle due reti ammiraglie della Rai.

Sei curioso di sapere se vedrai anche una fiction che hai amato oppure ti potresti innamorare di una nuova. Scopriamo nel dettaglio le varie messe in onda e prendiamo nota!

Arriva il nuovo anno ed ecco che cosa vedremo in tv

Manca pochissimo al nuovo anno che sarà ricco di novità per quanto riguarda la fiction della Rai. Inizieremo subito con una miniserie di due puntate tanto attesa diretta da Sergio Rubini. Parliamo di Leopardi-Il poeta dell’Infinito. Avremmo modo di vederla in onda il 7 e l’8 gennaio.

Tra gli attori troviamo Giusy Buscemi, Alessio Boni e Alessandro Preziosi. Nello stesso mese troveremo anche Il conte di Montecristo, una co produzione internazionale che è stata mostrata anche alla Festa del Cinema di Roma. Successivamente troveremo una serie dedicata al programma Carosello.

Elena Sofia Ricci sarà la protagonista di La farfalla impazzita una serie che narra l’eccidio delle Fosse Ardeatine. La bambina con la valigia parlerà dell’esodo giuliano-dalmata. Arrivano anche delle interessanti biografie, come Champagne, che racconta la vita di Peppino Di Capri, oppure Miss Fallaci, dedicata ad Oriana Fallaci interpretata da Miriam Leone.

Una volta che è terminato il Festival di Sanremo vedremo Belcanto, una serie con Vittoria Puccini ambientata a metà del 1800 nel mondo della lirica. Ci saranno anche degli attesi ritorni, come Mina Settembre 3, la serie con Serena Rossi e a seguire Imma Tataranni 4 con Vanessa Scalera.

Gradito ritorno anche per il Commissario Ricciardi 3. Sarà poi la volta di Un Passo dal Cielo 8 con Giusy Buscemi e Che Dio Ci Aiuti 8 con Francesca Chillemi. Torna anche un prodotto francese ovvero Morgane-Detective Geniale con la sua quarta stagione. Vedremo poi su Raidue un prodotto che tutti attendono con ansia, ovvero Mare fuori.

Arriverà anche la seconda stagione di The Bad Guy 2 con Claudia Pandolfi. Quindi ci attendono delle serate molto interessanti sia per quanto riguarda le nuove serie che gli attesi ritorni! Ormai mancano davvero pochissimi giorni alla prima messa in onda, parliamo di appena di più di un mese con il Natale e le festività che distraggono dalla tv!