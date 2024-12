Fiorella Mannoia, chi è il marito più giovane di 26 anni: lo abbiamo visto spesso in TV

Fiorella Mannoia ha un marito giovanissimo, tutto sul fortunato uomo che le ha rubato il cuore: il merito è di una passione in comune.

Domenica 15 dicembre 2024 Fiorella Mannoia sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Si prospetta una puntata pregna di emozioni e tanta buona musica.

Oltre alla nota cantante, ospiti d’eccezione anche Romina Power e Kabir Bedi, con i racconti dei loro viaggi in India. E poi, le coppie del ballo Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta, e Veronica Peparini e Andreas Müller. Il pubblico di Canale 5 potrà poi ascoltare le parole di Vincenzo Gualzetti, il papà di Chiara vittima di femminicidio a soli 15 anni. Infine, Paola Caruso con gli aggiornamenti sulle sue nozze.

Occhi puntati su Fiorella Mannoia, senz’altro tra gli ospiti più attesi della puntata di domenica. Si tratta di una prima volta per la cantante, non è quindi da escludere qualche domanda sul giovane marito, il produttore Carlo Di Francesco.

Fiorella Mannoia, chi è il marito Carlo Di Francesco? Età, figli, canzoni

Per lungo tempo Fiorella Mannoia è riuscita a mantenere segreta la sua relazione con l’attuale marito Carlo Di Francesco. La nota cantante confidò la storia d’amore a Vanity Fair nel 2017 dopo ben dieci anni d’amore.

Un amore lungo e solido, quello tra i due, per anni lontano dalle luci della ribalta nonostante entrambi abbiano dei ruoli molto pubblici. Dopo quindici anni d’amore i due si sono detti sì con un rito civile nel febbraio del 2021.

Nato ad Avezzano nel 1980, Carlo Di Francesco ha ben ventisei anni meno di Fiorella Mannoia, tuttavia ogni qual volta i due decidono di mostrarsi insieme non è certo la differenza d’età la prima cosa che si nota. Protagonisti di numerosi video sui social, i due non dimostrano solo un sincero amore l’uno dell’altra ma danno anche l’impressione di divertirsi molto insieme e di essere estremamente affiatati.

Ad accomunarli anche la passione per la musica, Di Francesco ha vissuto per un lungo periodo a Cuba per affinare le sue abilità come polistrumentista. Specialista delle percussioni, come suo fratello gemello Matteo, nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti di spicco, come Ornella Vanoni e Loredana Bertè.

La coppia non ha figli, sulla questione è più volte intervenuta la stessa Mannoia: “Io non ho figli, c’è stato un periodo in cui ne avrei voluti, ma non sono arrivati” ha confidato al Corriere della Sera, aggiungendo poi “Oggi non mi mancano e non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà.” Ex insegnante di Amici, Carlo Di Francesco ha all’attivo numerose canzoni, come produttore e non solo.