Fondi, blitz dei Nas: sospesa una attività. Cosa è successo

Nel comune pontino le forze dell’ordine sono stati protagonisti di diverse operazioni per mettere fine ad attività non regolari

Le misure molto più rigide sugli affitti brevi sta portando diverse operazioni in Italia. Nelle scorse ore anche la provincia di Latina è stata protagonista di controlli per verificare la regolarità delle attività e gli inquirenti hanno portato alla luce diverse cose che non rispettavano le norme attualmente in vigore.

In particolare, a Fondi si è deciso di fermare l’attività di una struttura. Una sospensione temporanea almeno fino a quando non si metterà di nuovo in regola. Ma quanto fatto conferma la volontà da parte delle forze dell’ordine di far rispettare tutte le leggi presenti in Italia e consentire ai turisti di poter disporre di queste strutture nella massima sicurezza.

Il motivo della sospensione

Le operazioni effettuate dai Nas hanno avuto come obiettivo quello di fermare tutte le attività che si svolgevano nel mancato rispetto delle norme. E uno dei bed and breakfast sospesi è proprio a Fondi. I controlli delle forze dell’ordine hanno confermato che c’era un qualcosa di non regolare e da qui si è deciso di bloccare tutto almeno fino a quando non sarà di nuovo tutto secondo le leggi previste dall’Italia.

In particolare, come riferito dai media locali, i carabinieri hanno individuato alcune variazioni interne non comunicate e questa omessa denuncia è costata molto cara ai proprietari. Si è passati ad una sospensione immediata dell’attività ed ora toccherà ai titolari comunicare il tutto, pagare una sanzione e poi riaprire la struttura.

Una operazione che ha confermato la volontà da parte delle forze dell’ordine di far rispettare le norme e leggi presenti in Italia. Non è da escludere che in futuro si possa procedere con altre operazioni simili soprattutto se continueranno a non essere rispettare le regoli in vigore nel nostro Paese.

Il pugno duro sui B&B

In Italia nelle ultime settimane si è deciso di dare vita ad un pugno duro e regole molto rigide per consentire alle attività di non avere dei vantaggi. E chi non le rispetta, come abbiamo visto, rischia la sospensione o addirittura la chiusura dell’attività.