Fondi, grave incidente sul lavoro: preoccupano le condizioni di un uomo

La città laziale è in apprensione per le condizioni di un operaio di 34 anni, rimasto ferito sul posto di lavoro. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto

Apprensione e ansia per le condizioni di un operaio originario di Fondi. Secondo le informazioni che si hanno a disposizione, il 34enne era impegnato in uno stabilimento agroalimentare quando ha avuto questo incidente. La chiamata ai soccorsi è stata immediata ed ora si trova ricoverato in gravissime condizioni a Roma.

Sulla vicenda è stata aperta anche un’indagine per accertare meglio quanto successo e avere un quadro più chiaro su eventuali responsabilità. L’inchiesta, quindi, proseguirà nei prossimi giorni e gli inquirenti sperano di poter riuscire ad avere una dinamica dell’accaduto per provare a dare delle risposte importanti.

Operaio di Fondi ricoverato in gravi condizioni: cosa è successo

Le condizioni dell’operaio di Fondi sono preoccupanti. Secondo le prime informazioni, il 34enne nella mattinata di domenica si trovava in uno stabilimento agroalimentare quando, per motivi ancora da accertare, è stato colpito da una pesante pedana carica di pomodori. Questa si è rovesciata e lo ha travolto in pieno.

I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha prima stabilizzato e poi trasportato in ospedale a Fondi per tutte le cure del caso. Una volta accertato il quadro davvero critico, si è deciso di trasferirlo al San Camillo di Roma per tutti gli accertamenti e per garantirgli comunque un maggiore monitoraggio.

Secondo le informazioni che si hanno, le condizioni dell’operaio sono sono stabili e il peggio sembra essere passato. Naturalmente la paura è stata tanta ed ora tutta la città di Fondi spera di poter avere delle buone notizie e tirare un sospiro di sollievo dopo ore di apprensione e timore a causa di questo incidente.

Indagini in corso

È stata aperta un’indagine per accertare meglio quanto successo. Gli inquirenti sono al lavoro per capire meglio la dinamica ed eventualmente individuare le responsabilità in questo incidente. Al momento sull’inchiesta resta il massimo riserbo e vedremo se nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro su una vicenda che, come precisato in precedenza, ha diverse cose ancora da verificare.