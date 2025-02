Fondi, ruba auto e poi l’abbandona: come l’hanno rintracciato i carabinieri

Aveva rubato una vettura e poi lasciata in una zona per paura di essere fermato dagli inquirenti, ma non aveva fatto i conti con un dettaglio

L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi. Un uomo di 69 anni residente a Fondi non aveva più trovato la sua auto. Una sparizione avvenuta il 31 gennaio e così la vittima ha immediatamente deciso di denunciare ai carabinieri quanto successo. Le forze dell’ordine hanno da subito iniziato le ricerche nella speranza sia di rintracciare la vettura che trovare il responsabile di questo furto.

La svolta è arrivata nelle scorse ore. Gli inquirenti sono riusciti, grazie al meticoloso lavoro, a individuare sia la macchina che identificare la persona che la potrebbe aver rubata. Un dettaglio ha tradito il ladro, che ora dovrà difendersi dalle accuse e gli inquirenti vogliono anche capire se si è trattato dell’unico furto fatto negli ultimi tempi oppure già in passato è stato autore di altri episodi simili e magari mai fermato.

La ricostruzione del furto e il ritrovamento

Il furto era avvenuto il 31 gennaio e il ladro pensava di aver fatto tutto per il meglio. Nonostante questo, qualche giorno dopo la scelta di abbandonare la vettura in strada. Un qualcosa di davvero particolare e che ha aiutato gli inquirenti, infatti, sia a ritrovare la macchina che ad identificare il responsabile. Le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso e i video sono stati determinanti per l’indagine.

Al momento il 39enne di origine marocchina, già conosciuto dalle forze dell’ordine per altre eventi simili e destinatario di una misura cautelare dell’obbligo di firma, è stato denunciato per ricettazione. Ora gli inquirenti vogliono capire se sia stato realmente lui a rubare l’auto oppure semplicemente gli è stata affidata da altre persone. L’ipotesi principale è la seconda, ma si preferisce comunque effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

Si tratta di una vicenda che ha ancora diversi punti da accertare e per questo motivo le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire meglio l’accaduto.

Il tema sicurezza

Il furto avvenuto a Fondi riapre il tema sicurezza in questa zona. Le operazioni sono praticamente quasi quotidiane, ma ancora oggi si vedono delle vicende come quella raccontata in precedenza. Vedremo se in futuro ci saranno altre misure importanti oppure si continuerà sulla strada intrapresa fino ad oggi.