Fondi, anziana scomparsa: novità nelle ricerche

Ore di apprensione a Fondi per le sorti di una signora anziana. La donna aveva fatto perdere le tracce nella giornata di ieri: ecco dove è stata ritrovata

Erano le 12 di giovedì 13 febbraio quando veniva lanciato un’allarme per la scomparsa di una signora anziana. La preoccupazione ha immediatamente fatto da padrone visto che si tratta di una donna, affetta da demenza senile. Per questo motivo i familiari hanno presentato la denuncia e sono partite da subito le ricerche per individuarla.

Alla fine fortunatamente è arrivata la buona notizia. Tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo anche se da parte dei familiari si è preferito mantenere il massimo riserbo su dove è stata trovata e in che condizioni. Ma sono state sicuramente ore di paura per tutti coloro che la conoscevano vista l’età e anche i problemi di salute che ormai la affliggevano da tempo.

La scomparsa della donna

Sono state ore di paura per la famiglia della donna anziana. La figlia, che viveva con lei, intorno alle 12 non l’ha vista in casa ed è scattato subito l’allarme. Al cellulare non rispondeva e, vista la sua demenza senile, si è deciso di rivolgersi agli inquirenti per trovarla. Le condizioni di salute hanno portato gli agenti ad iniziare sin da subito le ricerche e alla fine si è riusciti fortunatamente ad arrivare ad una buona notizia.

Naturalmente da parte dei familiari si è sempre preferito mantenere il massimo riserbo su come si è svolta la vicenda e anche sulle condizioni di salute della donna. Ma il ritrovamento è sicuramente una buona notizia per la figlia e gli altri parenti dopo ore di paura e di terrore.

Una vicenda che ha confermato anche la prontezza da parte degli inquirenti, che l’hanno rintracciata nel giro di poco tempo. Ora per la signora anziana l’obiettivo è sicuramente quello di riprendere la quotidianità e mettersi alle spalle uno spavento non facile.