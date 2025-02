Fondi, incendio distrugge un’abitazione: i Carabinieri indagano. Ipotesi terribile

Notte di paura in città a causa di un rogo che è divampato in città. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per verificare l’accaduto

All’improvviso nella notte tra l’11 e il 12 febbraio in città si è alzato una colonna di fumo che ha immediatamente fatto scattare l’allarme in città. Sul posto si sono recati vigili del fuoco e mezzi soccorso per cercare di capire meglio cosa stava succedendo. Una volta arrivati si sono trovati davanti uno scenario davvero terribile.

Stando a quanto ricostruito dai media locali, una abitazione situata in via Torre, a Fondi, è andata a fuoco, ma fortunatamente in quel momento era disabitata e non c’è stato bisogno di interventi da parte dei mezzi sanitari. Sul posto i vigili del fuoco di Terracina che hanno immediatamente spento le fiamme e messo l’intera zona in sicurezza. Il rogo ha colpito anche due autovetture e un motociclo. Sulla vicenda è stata aperta per cercare di ricostruire meglio quanto successo e capire se si è trattato di un episodio dolosa oppure un qualcosa di involontario.

Cosa è successo a Fondi

Sono ancora diversi i punti da accertare e per questo motivo gli inquirenti preferiscono mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, l’incendio divampato in questo appartamento sarebbe di natura dolosa. Non è ancora chiaro il motivo e come sia stato provocato e su questo c’è una indagine in corso da parte degli inquirenti. I carabinieri sono in attesa della relazione dei vigili del fuoco per capire meglio quanto successo.

Da capire anche il perché hanno colpito quando l’intera struttura era disabitata. Un caso oppure un atto voluto? Una domanda alla quale i militari stanno provando a rispondere e quindi ci attendiamo delle novità importanti per individuare meglio quanto accaduto in questo appartamento.

Una vicenda che ha ancora diverse cose da verificare e per questo motivo da parte degli inquirenti si preferisce mantenere il massimo riserbo almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Le ipotesi degli inquirenti

Sono diverse le cose da verificare e quindi non si preferisce non escludere nessuna ipotesi. Ma dalle informazioni che sono state raccolte dagli inquirenti si pensa più ad un atto doloso. Su questo comunque i punti da chiarire sono molti e per questo motivo si attendono delle novità già a partire dalle prossime ore.