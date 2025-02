Gaeta, impazza la truffa del “finto figlio”: se ricevete questa richiesta, chiamate la Polizia

Fate attenzione ad una truffa che sta spopolando nella zona della città laziale e non solo. Ecco come funziona e a cosa bisogna stare molto attenti

Negli ultimi mesi sono diverse le truffe che stanno spopolando in Italia. L’invito delle autorità è sempre quello di prestare la massima attenzione per non cadere in tranelli che rischiano di complicare e non poco la vita delle singole persone. Uno di questi tranelli negli ultimi tempi sta impazzando a Gaeta. Sono diverse gli anziani che potrebbero essere raggirati e per questo motivo il consiglio che possiamo dare è quello di non fidarsi e avvisare immediatamente le forze dell’ordine.

Non ha fatto così una donna che è stata truffata dal cosiddetto finto figlio. Un giovane, ora denunciato dalla polizia, era riuscito ad estorcere una cifra importante alla vittima con questo raggiro. Alla fine, però, la persona si è resa conto di quanto successo e ha immediatamente denunciato l’accaduto.

Truffa del finto figlio: come funziona

Ma come funziona la truffa del finto figlio? Il modus operandi è molto simile a quello dell’incidente oppure del guaio giudiziario. La vittima viene contattata tramite whatsapp da un numero sconosciuto. Nel messaggio il sedicente interlocutore si presenta come il figlio e racconta di aver smarrito lo smartphone e quindi ha la necessità di dover comprare un nuovo cellulare.

In questo caso la donna è caduta nell’inganno versando una cifra di 1700 euro. Alla terza richiesta di soldi, la vittima si è insospettita e si è messa immediatamente in contatto con il vero figlio e qui si è scoperto che si è scoperto che il tutto era una truffa. Immediata la denuncia e l’inizio delle indagini.

L’inchiesta ha portato a scoprire il responsabile del raggiro e l’accusa contestata è quella di truffa aggravata e sostituzione di persona. Ora nei confronti inizierà un nuovo processo e si capirà se in passato è stato protagonista di altre truffe simili oppure no.

Il consiglio della polizia

La Polizia ha garantito il massimo impegno nel riuscire a fermare queste truffe. Ma allo stesso tempo ha consigliato le persone a non cadere in questi raggiri e avvisare immediatamente le forze dell’ordine in caso di una richiesta di soldi molto particolare ed esosa.