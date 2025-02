Latina, aggressione brutale al supermercato: interviene la polizia

Nella città pontina le forze dell’ordine sono state protagoniste di un intervento per mettere fine ad un episodio spiacevole avvenuto in un supermercato

Un noto supermercato di Latina aveva aperto come ogni mattina per la sua giornata di lavoro. Mai nessuno si sarebbe aspettato di vivere minuti di terrore a causa di una aggressione brutale avvenuto in mattinata. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalla polizia dopo essersi scagliato in modo molto duro nei confronti del personale del negozio.

L’intervento degli agenti è stato fondamentale per bloccare il cittadino di origine russa e portarlo in caserma dove è stato denunciato per aggressione e furto. Come spiegato in precedenza, l’uomo era già conosciuto dalle forze dell’ordine proprio per dei piccoli furti all’interno delle attività, ma questa volta le telecamere di videosorveglianza lo hanno ripreso e non ha potuto fare altro che arrendersi alla polizia.

Aggressione brutale in un supermercato: cosa è successo

Il tutto è partito una volta che il cittadino di origine russa è entrato in questo supermercato. L’uomo ha iniziato ad aggirarsi per i corridoi dei supermercati e fermarsi davanti agli espositori degli alcolici. Un muoversi sospetto che ha portato il responsabile ad avvertire della sua presenza.

Gli agenti, però, non sono riusciti ad intervenire in tempo per evitare l’aggressione. L’uomo ha nascosto alcune bottiglie nello zaino e poi tentato la fuga. Una volta che si è trovato come ostacolo la responsabile, ha iniziato ad aggredirla provocando una ferita alla mano. Solo l’intervento da parte delle forze dell’ordine ha permesso di riportare la situazione alla calma e portare l’uomo ad essere portato in Questura dove la donna lo ha denunciato.

Non era la prima volta che l’uomo si rendeva protagonista di un gesto simile e per questo motivo non è da escludere che nelle prossime settimane possa scattare una condanna nei suoi confronti.

L’incubo per la responsabile della donna

Il fermo dell’uomo ha permesso di far finire l’incubo della responsabile di questo supermercato. La donna, infatti, si è vista vittima di una aggressione davvero brutale in pieno giorno. Fortunatamente aveva già avvisato la polizia e questo ha permesso sicuramente di evitare un bilancio molto più grave di quello che alla fine è stato.