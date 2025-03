Fondi, scene da film: prima la fuga e poi l’aggressione ai finanzieri

Attimi di paura nella città pontina. Un 19enne è stato protagonista di una vicenda davvero clamorosa e sorprendente: cosa è successo

Momenti di terrore a Fondi nella giornata di giovedì 6 marzo. Doveva essere una mattinata come le altre, ma ad un certo punto la città pontina si è trasformata in un vero e proprio set da film anche se era semplicemente la realtà. Un inseguimento e una aggressione alle forze dell’ordine che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

Fortunatamente alla fine il 19enne, già noto agli inquirenti, è stato fermato e non si sono registrati feriti. Il giovane, che aveva già l’obbligo di firma per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato di arredi urbani, ora si trova in arresto e toccherà ai giudici decidere se mandarlo ai domiciliari oppure in carcere. Di certo la sua posizione si è assolutamente aggravata rispetto al passato.

La ricostruzione dell’accaduto

La ricostruzione dell’accaduto è stata fatta dai finanzieri, protagonisti di questa vicenda. I militari lo avevano notato e il giovane è subito salito in macchina insieme ad un’altra persona con l’intenzione di far perdere le proprie tracce. In quel momento è scattato un inseguimento con il ragazzo che non si è assolutamente fermato all’alt delle forze dell’ordine.

La folle corsa dell’auto è terminata contro un muro di cinta e i due hanno iniziato una fuga per cercare di seminare gli agenti. Il secondo è riuscito nell’intento. Il primo no. L’intervento di un residente ha bloccato un po’ la sua corsa e poi i militari sono riusciti a raggiungerlo e a fermarlo dopo una aggressione. Il giovane, infatti, si è scagliato contro di loro con calci, pugni e anche morsi, ma alla fine sono riusciti comunque ad arrestarlo e portarlo in caserma.

Fortunatamente non ci sono stati feriti in questa vicenda. La fuga e l’aggressione potevano provocare un bilancio molto più grave, ma la prontezza dei militari e il fatto di non aver trovato nessuno per strada ha permesso di evitare una vera e propria tragedia. Ora le forze dell’ordine sono impegnate a cercare l’altra persona che si trovava con lui. Non sarà semplice, ma si spera tramite le telecamere di rintracciarlo e arrestarlo.