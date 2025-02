Maltempo a Fondi, il Comune ha deciso: l’invito ai cittadini

Il 14 febbraio la città pontina è stata colpita da un forte nubifragio provocando diversi allagamenti. Ecco la decisione presa dall’amministrazione comunale

È trascorsa poco più di una settimana dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la città di Fondi provocando diversi allagamenti e danni a strutture pubbliche e private. Un qualcosa di davvero anomalo in un periodo stagionale come quello attuale e che ha portato diversi cittadini a dover fare i conti con disagi non di poco conto.

Il Comune della città pontina in queste ultime ore ha fatto un invito molto chiaro ai cittadini. La volontà è quella di aiutare tutti e ridurre al minimo i danni. Naturalmente bisognerà presentare una domanda e rispettare le tempistiche che l’amministrazione ha deciso di inserire. Ecco tutti i dettagli e come fare a ricevere i ristori che il sindaco ha deciso di mettere in campo per dare un sostegno a famiglie e imprese.

Maltempo Fondi: dichiarato lo Stato di Calamità naturale

Il Comune di Fondi ha deciso di dichiarare lo Stato di Calamità naturale e, di conseguenza, le aziende potranno inviare al Comune la segnalazione dei danni dovuti al maltempo per poi ricevere una sorta di ristoro. Un aiuto importante in un periodo non sicuramente semplice come quello attuale.

Le segnalazioni dovranno essere presentate entro le ore 13:00 di martedì 11 marzo 2025 attraverso un via di posta elettronica certificata all’indirizzo Ilppcomunedifondi@pecaziendale.it oppure direttamente al Comune con tutti i danni subìti e una stima economica delle somme necessarie per ritornare alla normalità.

Come precisato dallo stesso Comune, i contributi saranno legali sia alla disponibilità dei finanziamenti regionali che al danno non coperto da polizze assicurative. Tutti gli altri non saranno risarciti. Si tratta comunque di un aiuto importante per superare un periodo non sicuramente facile visti i danni dovuti alle piogge.

Maltempo: ancora pioggia nel Lazio

L’ondata di maltempo, però, non sembra essere destinata ad attenuarsi qui. Le piogge continueranno nelle prossime ore e il rischio di nuovi allagamenti e di danni. La speranza è che si possa riuscire a non avere problemi e ripartire il prima possibile dopo dei giorni non sicuramente semplici a causa di questo allagamento del 14 febbraio.