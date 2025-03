Formia, braccialetto elettronico per un 55enne: accuse pesanti

Un uomo è stato vittima di una misura cautelare importante dopo la scoperta fatta dai carabinieri. Ecco cosa ha fatto e i motivi del fermo

Le indagini sono partite dopo la denuncia da parte dell’ex compagna e del suo nuovo attuale fidanzato e i carabinieri non hanno potuto fare altro che eseguire una misura molto importante nei confronti dell’uomo. Le accuse sono pesanti ed ora per il 55enne la posizione è assolutamente aggravata.

La decisione della Procura di Cassino è stata ritenuta necessaria dai magistrati e la speranza è che questo possa portare alla fine di un incubo per la donna e il suo compagno. Se così non sarà, non si escludono altre misure molto dure nei confronti del 55enne. Naturalmente la speranza da parte di tutti è che il braccialetto elettronico possa convincere l’uomo a terminare quanto fatto in queste ultime settimane e metta alle spalle un periodo molto difficile. Vedremo naturalmente cosa succederà nei prossimi giorni e quali le scelte da parte del fermato.

Formia, fermato un uomo: i dettagli

Le indagini, come spiegato in precedenza, sono partite dopo la denuncia da parte della donna. L’uomo, di origine campana, ha iniziato a perseguitare l’ex compagna e il suo nuovo fidanzato e le vittime non hanno potuto fare altro che denunciare tutto agli inquirenti nella speranza che l’incubo possa finire.

LEGGI ANCHE >>> Formia, ladri in azione in pieno centro: svaligiato un negozio

L’inchiesta ha portato i carabinieri di Formia ad eseguire l’applicazione del braccialetto nei confronti del 55enne, che non potrà avvicinarsi alla coppia. Una misura sicuramente molto dura, ma resa necessaria per garantire la sicurezza della donna e del suo nuovo compagno. La speranza da parte di tutti è che la vicenda possa definitivamente finire qui.

Naturalmente, come già successo in passato, queste vicende potrebbero non essere finite qui e c’è sempre un po’ di apprensione nella donna e nel suo compagno. La speranza è che comunque questo fermo possa consentire di mettersi alle spalle un periodo non facile e ripartire una nuova vita diversa da quella precedente.