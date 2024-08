Formia, controlli sulle spiagge da parte delle forze dell’ordine

Venerdì 16 agosto, nell’ambito dei controlli sul litorale di Vindicio, la Polizia locale di Formia, unitamente alla Capitaneria di Porto e alla Guardia di Finanza, ha proceduto al sequestro di attrezzature balneari su un lotto adibito al “servizio nolo” che aveva illegittimamente “preposizionato” le attrezzature stesse. L’operazione rientra in una costante attività di monitoraggio volta a verificare la regolarità dell’esercizio imprenditoriale della balneazione e contestualmente ad assicurare la sicurezza dei numerosi turisti presenti in questo periodo sulla fascia rivierasca del territorio di Formia.

“Continua il pattugliamento quotidiano sulle nostre spiagge da parte delle forze dell’ordine, non solo per il contrasto a qualsiasi forma di abusivismo, ma anche per garantire la sicurezza e la tranquillità ai cittadini ed ai turisti e per un maggiore ed efficiente servizio a difesa della legalità e del controllo capillare sull’intero territorio”, commenta soddisfatto il sindaco Gianluca Taddeo.