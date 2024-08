Formia, donna trovata morta in giardino. Indagini in corso

Nella serata del 17 agosto c.a. Formia (LT), è stato rinvenuto il corpo privo di vita di una cittadina classe 55, adagiata nel giardino della propria abitazione.

All’esito dell’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, sono state riscontrate due ferite al capo compatibili con la caduta delle scale dell’abitazione ove, come da speditivo sopralluogo, vi erano numerose tracce di sangue.

Il corpo della donna che non presenta segni di violenza, è stato trasportato presso il nosocomio di Cassino

(FR) in attesa dell’esame autoptico.