Formia, Villa:”L’amministrazione non si prenda meriti per conto di altri”

“Da lunedì 8 gennaio 2024 saranno effettuati lavori di asfaltatura di un tratto di via Vitruvio, da via Nerva a largo Paone.

I lavori di sistemazione del manto stradale saranno in carico ed effettuati da Enel distribuzione: l’azienda, di fatto, dopo aver ultimato i lavori per la posa di un nuova linea elettrica interrata che ha interessato un tratto di via Vitruvio, si occuperà di ripristinare e asfaltare la strada.

Con la consueta disonestà intellettuale, l’attuale amministrazione che fino ad oggi NON ha asfaltato neanche una strada, si appropria l’appalto e l’esecuzione dei lavori. Ricordiamo che via della Conca è stata asfaltata da Acqualatina s.p.a. poi, via Madonna di Ponza insieme a via delle Fosse e via Emanuele Filiberto, sono state asfaltate sempre da Enel.

Siamo felici che un tratto di via Vitruvio venga asfaltato, speriamo che l’amministrazione comunale investa risorse economiche per asfaltare il tratto tra il bar Tirreno e piazza Mattei che si trova in condizioni pietose.

Ricordando che l’intera via Vitruvio è stata attraversata da trasporti eccezionali nei primi mesi dell’amministrazione Taddeo-Cupo senza che questi, abbiano richiesto alcun risarcimento danni.

Nel frattempo, l’amministrazione Taddeo-Cupo non si prenda meriti per conto di altri: è ” comprensibile” che in 27 mesi di amministrazione senza alcun atto se non il niente siate in imbarazzo, ma quantomeno non dite bugie, manco si fosse dell’asilo… dove siete rimasti dal punto di vista del governare!”

Così in una nota stampa Paola Villa Consigliera comunale