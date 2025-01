Fughe molto sporche: pulirle non sarà più faticoso grazie a questo mix di bicarbonato, sapone e un altro ingrediente

Per sbiancare le fughe delle piastrelle molto sporche devi assolutamente usare questo mix potentissimo fatto con bicarbonato, sapone e un altro ingrediente.

Quando facciamo le pulizie di casa, spesso ci dimentichiamo di pulire bene le fughe delle piastrelle di pareti e pavimento. Nella maggior parte dei casi, infatti, non basta passare un semplice straccio con un detergente generico, ma occorre adottare qualche accorgimento specifico. Soprattutto nel caso in cui, per un motivo o per un altro, tra le piastrelle si sono accumulate molta sporcizia e addirittura tracce di muffa.

Ciò può accadere specialmente quando si compra una casa da ristrutturare, in appartamenti molto umidi o in seconde case che restano chiuse per diverso tempo. Ad ogni modo, per risolvere il problema senza troppa fatica, basta usare questo mix potentissimo, fatto con bicarbonato di sodio, sapone e un altro ingrediente.

Fughe molto sporche: per pulirle bastano bicarbonato, sapone e un altro ingrediente

Se anche a casa tua ci sono delle fughe molto sporche che per qualsiasi motivo hai trascurato per vario tempo, è finalmente arrivato il momento di occupartene. Come? Se non hai un prodotto specifico o un vaporetto, puoi semplicemente utilizzare questo mix di ingredienti potentissimo.

Basta procurarsi del semplice bicarbonato di sodio, che svolge un’azione abrasiva, del sapone per i piatti, utile ad eliminare lo sporco, e dell’acqua ossigenata o candeggina delicata, ideale per igienizzare. Versa tutto in una ciotolina d’acqua, sarà sufficiente all’incirca un cucchiaino di ogni prodotto, e poi mescola la miscela con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti.

A questo punto, non ti resterà che sfregare lo spazzolino su tutte le fughe con un po’ di pazienza ed olio di gomito. In pochi istanti, comincerai a vedere la sporcizia venire via e colare verso il basso. Per questo motivo, per evitare di sporcare per terra, ti consiglio di sistemare sul pavimento dei fogli di carta o dei vecchi stracci o asciugamani.

Infine, passa un panno in microfibra leggermente umido per risciacquare e rimuovere eventuali residui ed asciuga con uno straccio pulito. Il risultato finale sarà davvero sorprendente. Questo sistema è efficace da usare sia per le piastrelle di bagno e cucina sia per i pavimenti.

In alternativa, si può anche spruzzare sulle zone da trattare una soluzione a base di acqua e aceto bianco. Lascia agire qualche minuto e poi risciacqua con un panno pulito. In questo caso l’aceto svolgerà una potente funzione sgrassante ed igienizzante.