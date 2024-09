Furto in una casa a Sperlonga, denunciato il responsabile

Nella mattinata del 21 settembre c.a. a Sperlonga (LT), i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di preliminari accertamenti scaturiti dalla denuncia querela sporta un 79enne di Aprilia (LT), hanno deferito in stato di libertà per il reato di furto in abitazione, un cittadino classe 45 residente a Sperlonga (LT).

Il predetto, titolare di un maneggio al cui interno il denunciante ha un’abitazione di proprietà, avendo la disponibilità delle chiavi di predetta unità immobiliare, è ritenuto responsabile, di aver asportato vari elementi di arredo, elettrodomestici e la somma contante di euro 5.000 occultata in una cassettiera, nell’arco temporale compreso tra il mese di ottobre 2023 e la data del 21 settembre c.a..