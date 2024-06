Gaeta, Coscione nuovo assessore. Nuove deleghe a Morini

Gaeta, 26 giugno 2024 – Questa mattina il sindaco di Gaeta Cristian Leccese ha provveduto alla nomina ad Assessore di Luigi Coscione attribuendo le seguenti deleghe: •Urbanistica e Edilizia Privata • PNRR per le rispettive competenze.

Lo stesso, già consigliere comunale, era stato eletto alle Amministrative 2022 nella Lista “Azzurri per crescere ancora”, con 311 preferenze. A subentrare, in seno all’Assise comunale, sarà Assunta Coscione.

«Rivolgo un sincero grazie a Luigi – dichiara il sindaco Cristian Leccese – per aver accettato la nomina ed un altrettanto sentito ringraziamento a tutti gli altri membri della Giunta, per il notevole impegno e la grande dedizione con la quale stanno lavorando al mio fianco. Al neo Assessore formulo i miei auguri per il suo ingresso nella Giunta comunale, nella certezza che potrà mettere la sua significativa esperienza di amministratore ed il suo impegno al servizio della città e della coalizione di maggioranza, per proseguire con rinnovato slancio il nostro percorso amministrativo. Un in bocca al lupo e un saluto anche alla neo consigliera Assunta Coscione».

«Ritorno con entusiasmo a ricoprire il ruolo di Assessore – commenta Luigi Coscione – dopo le esperienze del passato.Ringrazio il Sindaco Cristian Leccese per la fiducia riposta nella mia persona. Non posso che compiacermi di far parte di questa squadra di Amministratori, assicurando il massimo impegno nello sviluppo delle materie delegate a me assegnate.». Con l’occasione il sindaco Cristian Leccese ha provveduto ad attribuire nuove deleghe assessoriali a Teodolinda Morini:

•Patrimonio, programmi di valorizzazione dei beni demaniali e comunali

•​Attuazione degli strumenti di rigenerazione urbana. Energia (gestione energetica ed energie rinnovabili – gestione impianti tecnologici)

•​Programmi di efficientamento energetico (CER e promozione/diffusione best practies

•​Interventi di riqualificazione e/o rigenerazione urbana afferenti a edilizia pubblica

Benessere animale e PNRR per le rispettive competenze