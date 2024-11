Gattino appena nato resta accanto alla madre che non si muove più: il video è commovente

La triste vicenda di un gattino che non abbandona la madre inerte ha generato grande emozione sul web: le scene drammatiche sono un tuffo al cuore.

Per moltissime ragioni gli animali sono considerati i migliori amici degli esseri umani. La loro capacità di comunicare con le persone e di provare forti emozioni permette di creare una stretta connessione che può durare una vita intera. Ma è anche, in alcuni casi, la loro somiglianza con l’uomo a renderli così affascinanti.

Il mondo del web è sempre più interessato a scoprire le radici dei loro comportamenti e ama intrattenersi guardando immagini e filmati che li ritraggono. Alcuni di loro però, sono particolarmente toccanti e in grado di scatenare commozione. Non si può non pensare ai teneri gattini, che proprio nell’età in cui muovono il loro primi passi nel mondo dimostrano già una spiccata intelligenza ed un grande istinto di sopravvivenza.

Il loro punto di riferimento tuttavia, resta per molto tempo la loro madre. I cuccioli che non hanno la fortuna di poter trascorrere le loro giornate in una casa calda e accogliente, si trovano ad affrontare anche le difficoltà dell’essere randagi. Un video condiviso sui social ha particolarmente catturato l’attenzione. Un gattino ha fatto il possibile per non abbandonare la propria madre.

Il gattino randagio coraggioso: dal tragico evento al lieto fine

Un gattino che vive tra le mura domestiche regala ai propri amici umani le scene più improbabili. Tra i tanti video presenti in rete, è possibile assistere alle più impensabili marachelle di questi felini, che divertono e scatenano grande tenerezza. La vita per strada però, può essere molto più difficile. Lo ha capito a sue spese questo cucciolo che ha dovuto fare i conti in giovanissima età con la morte della propria madre.

Nel drammatico episodio viene raccontato come un passante si sia accorto di un miagolio. Avvicinandosi, ha notato la presenza di un dolce gattino che sorvegliava con amore il corpo della gatta ormai deceduta. I due erano soliti girare insieme per il quartiere, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Per il piccolo è stato difficile comprendere cosa le fosse accaduto e proprio per questo, ha continuato a leccarle la testa e a starle vicino.

Il micio, spinto dalla fame e dalla sete, ha dovuto poi allontanarsi per bere qualche goccia d’acqua da una pozzanghera e procurarsi del cibo. Trovando un pezzo di carne però, si è preoccupato di portarlo alla madre e posarlo al suo fianco. Naturalmente i presenti non potevano lasciare che continuasse a vivere così, anche perché avrebbe rischiato di danneggiare la sua salute a causa di possibili infezioni provenienti dal cadavere.

É stato un momento molto difficile, ma come si vede nel video, con molta pazienza il gattino è stato prelevato dal suo rifugio e sottoposto alle visite di un veterinario che si è preoccupato di curarlo al meglio. Dopo il terrore iniziale, il cucciolo ha potuto salutare un’ultima volta la madre, prima di iniziare la nuova vita piena d’amore che lo aspettava.