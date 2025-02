Golfo di Gaeta, i piatti tipici che devi assolutamente assaggiare!

Scopriamo insieme i piatti che devi assolutamente assaggiare se stai facendo una gita a Gaeta. Sono imperdibili, buoni è dire poco!

In questi giorni se stiamo facendo una bella gita nel golfo di Gaeta, date anche le temperature molto interessanti che ci sono possiamo, anzi dobbiamo, assaggiare alcuni piatti buonissimi che sono tipici della zona. Noi oggi ti vogliamo far conoscere quali sono così arriverai già preparato e saprai che cosa mangiare.

Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamoli tutti, non sono moltissimi ma sono tutti molto buoni. Ovviamente possiamo anche replicarli in casa, scorri le prossime righe per prendere nota.

I piatti tipici di Gaeta sono loro!

La zona di Gaeta unisce promontori e pianure, motivo per il quale possiamo trovare davvero tantissimi piatti tipici. Una zona, quindi, molto ricca di piatti tipici. Noi oggi ti vogliamo proporre i 5 che devi assolutamente assaggiare se ti trovi nella zona tra Gaeta e Sperlonga. Oltre alla bellezza del posto verrai catturato anche dalla gola.

Iniziamo con la prima specialità. Provola e caciotta di bufala. Possiamo trovare formaggi dal colore bianco e dal sapore dolce. Si realizzano anche nella versione affumicata. La stagionatura varia dai 7 giorni ai 4 mesi. Una vera e propria prelibatezza per il palato che devi provare assolutamente. Passiamo al secondo consiglio.

La zuppa di pesce della riviera di Ulisse. Una ricetta che prevede di recuperare tutto il pesce che non abbiamo utilizzato, quindi scorfani, sconcigli, vongole, cozze, telline, polipetti, seppioline, calamaretti, scampi o gamberi. In questo modo realizzeremo un piatto dal sapore inconfondibile di mare, ovviamente aggiungendo anche il pomodoro.

Terzo piatto. La tiella di Gaeta. Può sembrare una pizza o meglio una focaccia bianca ma non è solamente quello. Viene lavorata esclusivamente con le dita ed è simile ad una torta salata. Al suo interno possiamo trovare sia mare che terra. La ricetta maggiormente diffusa è quella con la scarola. Come penultimo consiglio non potevano mancare le olive.

Quelle di Gaeta sono conosciute in tutta Italia. Parliamo di una varietà che possiamo utilizzare in cucina per tanti scopi. Ultime ma non meno importanti le alici. Possiamo trovarle sia marinate con l’aceto che sotto sale. Questo secondo modo risale ai tempi dell’antica Roma. Quindi, adesso che conosci tutte queste prelibatezza del luogo non puoi fare altro che provarle direttamente sul posto, oppure comprarle e assaggiarle poi nella comodità di casa! Noi ti consigliamo assolutamente di provare la Tigella, è buonissima appena fatta.