Gratta e Vinci, esiste un trucco per scovare la tabaccheria vincente: svolta milionaria!

Vincere una grossa somma al Gratta e vinci o a qualsiasi altro gioco d’azzardo è il sogno di tutti e sembra che qualcuno abbia scoperto un trucco.

Vincere con l’Intelligenza Artificiale? Forse è possibile ma non lasciatevi ingannare dal troppo entusiasmo e soprattutto non eccedete mai nel gioco d’azzardo perché l’ossessione di vincere potrebbe trasformarsi in una patologia riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: la dipendenza patologica.

I miracoli esistono ma servono a cose ben più importanti che non siano legate al gioco d’azzardo. Fatta la doverosa premessa, sembra che qualcuno abbia scoperto un trucco per rintracciare le tabaccherie che hanno al loro interno i biglietti vincenti più preziosi del Gratta e vinci. E tutto grazie all’Intelligenza Artificiale che ha fatto due conti per loro.

Qualsiasi gioco d’azzardo, dal gratta e vinci al Lotto, Superenalotto e le più malefiche slot machines, in realtà sembrerebbero inviolabili. I numeri sono frutto della casualità. Eppure, soprattutto i matematici, in molti hanno provato a capire quale sistema potesse essere vincente, calcolando il numero delle probabilità. Nessuno è stato così bravo da trovare la formula vincente, ma qualcuno è riuscito ad avvicinarsi. Non è un caso che gli ultimi colpi milionari del Superenalotto siano stati frutto di sistemi messi online. Ma sempre di numeri e casualità si tratta.

Sono riusciti a vincere con un trucco: merito dell’Intelligenza Artificiale?

Le cronache locali raccontano di tre studenti del dipartimento di Matematica dell’Università del Salento che sono riusciti a ottenere due vincite consecutive al gioco del Lotto per un totale di 50mila euro. Grazie all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale ma anche alle loro capacità matematiche. Ma è davvero possibile?

I tre studenti non hanno fatto altro che usare algoritmi matematici per analizzare i numeri estratti nel corso degli anni e per individuare quelli con maggiori probabilità di essere estratti. Poi, hanno sviluppato un loro algoritmo che ha esaminato le estrazioni degli ultimi due anni. In questo caso non hanno tenuto conto dei numeri ritardatari ma al contrario di quelli usciti con più frequenza. Ma cosa c’entra l’Intelligenza Artificiale?

Sul quesito ha fatto alcune dichiarazioni importanti un vero esperto, il professor Fabrizio Durante, docente di Probabilità e Statistica Matematica all’Università del Salento: “Il gioco del Lotto è puramente casuale, quindi non è possibile prevedere l’esito di un’estrazione basandosi su quelle precedenti. Anche strategie basate su numeri già estratti non danno la certezza di vincere. I ragazzi hanno avuto coraggio e a volte la fortuna aiuta gli audaci”. Appunto, nessun trucco ma tanta fortuna.

Al limite si può ricorrere all’intelligenza artificiale per chiedere di preparare una mappa delle tabaccherie in cui sono registrare più vincite al Gratta e vinci per farne un quadro statistico e avere più possibilità di beccare il punto giusto. Ma restano sempre solo ipotesi.