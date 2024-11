Harry e Meghan, fuga dagli USA: non tornano in Inghilterra, nuova nazione a sorpresa

I duchi di Sussex di nuovo in fuga: addio agli Stati Uniti. Ma Harry e Meghan non torneranno a Londra: la loro prossima meta è un’altra.

Sono quasi 5 anni che il principe Harry e la moglie, l’attrice americana Meghan Markle, hanno detto addio per sempre al Regno Unito tagliando i ponti con la Royal Family. I due, da diverso tempo, si sono stabiliti a Los Angeles con i due figli: Archie e Lilibet Diana.

Nei mesi scorsi si è parlato più volte di un possibile riavvicinamento con la famiglia reale e , quindi, di un possibile ritorno a Londra da parte della coppia. La malattia di re Carlo e della principessa Kate sembravano aver smorzato le tensioni. Ma, invece, non sarà così.

I duchi di Sussex hanno deciso di andare via dagli Stati Uniti ma la loro prossima destinazione non sarà Londra. Più e più volte la duchessa ha ribadito di non sentirsi al sicuro nella capitale del regno e anche il marito Harry ha escluso un ritorno in Gran Bretagna in pianta stabile per quanto la mancanza del padre e del fratello siano innegabili.

Harry e Meghan avrebbero deciso una meta alquanto insolita e che nessuno avrebbe mai nemmeno lontanamente immaginato per la coppia. Ma le sorprese non finiscono mai del resto. Voci vicine alla coppia sostengono che i due avrebbero già acquistato una casa in vista del loro trasferimento.

Harry e Meghan: ecco dove si trasferiranno

La vittoria di Donald Trump non è stata accolta favorevolmente da tutti: sicuramente non dalla duchessa di Sussex, Meghan Markle la quale starebbe insistendo con il marito Harry per lasciare gli Stati Uniti. La coppia potrebbe presto dire addio per sempre al paese “a stelle e strisce” per stabilirsi in un altro Stato. Dove? Sicuramente non la Gran Bretagna!

La duchessa Meghan Markle non ha mai fatto mistero delle sue idee politiche e, in passato, non ha esitato a definire Donald Trump – attuale presidente USA – un “misogino”. E dopo la vittoria del repubblicano Harry e Meghan potrebbero quindi decidere di lasciare gli USA dove risiedono ormai dal 2020.

La loro prossima destinazione potrebbe essere il Portogallo dove la coppia, di recente, ha acquistato una casa e dove trascorre molto tempo la principessa Eugenia a cui Harry e Meghan sono profondamente legati. Inoltre il Portogallo è piuttosto vicino a Londra e, dunque, potrebbe anche essere un’occasione per riallacciare i rapporti con la famiglia del principe e far crescere i piccoli Archie e Lilibet insieme ai nonni, agli zii e ai cugini.

Per il momento non è ancora stato confermato nulla dai duchi di Sussex anche se voci bene informate e molto vicine alla coppia sono quasi certe che Meghan voglia dire addio per sempre agli Stati Uniti dopo la vittoria di Trump.