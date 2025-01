Harry Potter, ieri e oggi: come sono cambiati e cosa fanno adesso i protagonisti della saga

Scopriamo insieme come negli anni sono cambiati i personaggi che hanno fatto famosa la saga di Harry Potter. Alcuni hanno cambiamenti incredibili!

Sono passati moltissimi anni dalla prima edizione per quanto riguarda Harry Potter, parliamo di oltre venti. Ovviamente i suoi interpreti nel corso del tempo sono cresciti e diventanti grandi. Ci sono state alcuni cambiamenti anche molto importanti che hanno portato alla trasformazione dell’attore nel tempo.

Oggi vi vogliamo far conoscere alcuni di loro e svelare anche che cosa fanno oggi. Siamo certi che ti abbiamo incuriosito, quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo come sono oggi.

I cambiamenti nel tempo per gli attori di Harry Potter

Harry Potter è una serie di romanzi scritti dalla fantasia di J. K. Rowling ed è una delle saghe cinematografiche più longeve e amate dagli spettatori. Nonostante passino gli anni ogni volta che viene mandato in onda riesce sempre a fare il pieno di share disturbando tutti gli altri programmi. Gli attori sono diventanti conosciuti a livello internazionale.

Uno dei primi film, ovvero Harry Potter e la pietra filosofale ha compiuto 22 anni dalla prima messa in onda. Un traguardo incredibile che ha permesso nel 2022 una reunion del cast. Lo speciale è stato realizzato dalla Warner Bros. per conto di HBO Max e mandato in onda su Sky. Ovviamente gli attori che hanno destato maggiore curiosità sul loro cambiamento sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, alias Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.

In questo speciale si è parlato di alcuni aneddoti o racconti di cosa avveniva dietro la macchina da presa. Il tempo è passato e sembra che le persone sul piccolo schermo nei ruoli di Harry Potter sono completamente diverse da quelle che vediamo oggi. Iniziamo da Daniel, in arte Harry, che ha detto addio agli occhiali tondi.

Mentre Emma/Hermione ha rinunciato ai boccoli mentre Rupert/Ron ha ancora i capelli rossi ai quali ha aggiunto la barba. Gli attori non sono più dei ragazzi giovanissimi ma delle grandi star internazionali. Nei film tratti dalla serie ci sono anche tantissimi attori secondari che sono diventati molto famosi.

Un esempio? Tom Felton nel film era l’aspirante mago Draco Malfoy ha sempre i capelli biondi ma non più ossigenati e tirati indietro come da ragazzo. Insomma il tempo è passato per tutti loro ma restano sempre nel cuore di chi ha amato questa lunghissima saga ed ogni volta non si perde nessuna messa in onda. E per quanto riguarda il loro lavoro? Sono tutte star a livello internazionale e possiamo trovarle in molti film!