Ho dovuto buttare le mie padelle antiaderenti: tutta colpa di questo errore, fai attenzione anche tu

E’ molto più comune di quanto pensi questo errore ma devi fare attenzione a qualcosa in particolare. Ecco cosa! Lo utilizziamo tutti in casa.

In casa abbiamo tanti tipi di pentole e padella, costruite di vario materiale, ma quelle che utilizziamo maggiormente sono antiaderenti. Comode, ci permettono di cucinare anche limitando l’utilizzo dell’olio e questo fa bene alla nostra salute, ma c’è un ma. Spesso, senza volerlo, le roviniamo in modo importante e poi siamo costretti a buttarle.

Scopriamo insieme a che cosa dobbiamo fare molta attenzione mentre cuciniamo, molto spesso ci dimentichiamo di questo dettaglio e combiniamo un vero e proprio guaio.

Padelle rovinate per una disattenzione che ci costa cara

Le pentole sono uno strumento necessario per poter cuocere i nostri alimenti. In casa le abbiamo di tutte le misure, dalle piccoline per un uomo alla wok per saltare in padella, passando per il tegame con il quale facciamo stufati e sughi. Molto spesso hanno il fondo antiaderente.

In questo caso dobbiamo prestare molta attenzione perché se lo graffiamo è in modo irreparabile e siamo costretti poi a cambiare la padella. Ci sono poi alcuni piccoli accorgimenti che dobbiamo avere molto importanti. Come prima cosa, se utilizziamo queste pentole, non mettiamole mai a scaldare senza nulla sopra.

Il motivo? Potremmo alterare l’effetto antiaderente. Secondo consiglio, se possibile, non mettiamole in lavastoviglie. Il problema, in questo caso, è l’acqua bollente che potrebbe deteriorare, con il tempo, il rivestimento. Noi ti consigliamo di lavarle sempre a mano e di utilizzare, per gli alimenti che si attaccano, solamente del bicarbonato.

Anche mettere la fiamma troppo alta rischia di rovinare il rivestimento. In questo caso utilizza una pentola in ferro, se necessiti di una cottura veloce. Ultimo consiglio, ovvero quello che compromette per sempre le nostre pentole e che facciamo tutti ma non ci pensiamo mai è utilizzare spatole e mestoli in acciaio!

Questi utensili graffiano il rivestimento in modo irreparabile. Sono, è vero, più professionali di quelli in silicone o legno ma è l’unico modo per cucinare e allungare la vita alle nostre pentole. E tu avevi pensato che il motivo principale per il quale, molto spesso, dobbiamo cambiare le pentole sono proprio loro?

Adesso che utilizzerai le tue amate pentole antiaderenti siamo certi che farai maggiore attenzione e sicuramente inizieranno a durarti molto di più nel tempo. Ricorda poi di controllare periodicamente il fondo, in questo modo starai sempre sicura mentre cucini per te e per la tua famiglia.