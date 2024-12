Ho scoperto questo trucco a costo zero per il congelatore che mi fa risparmiare una fortuna: dovevo pensarci prima

Come risparmiare in modo importante con un metodo che costa praticamente niente. Da adesso in poi non potrai farne a meno. Scopriamo di che cosa stiamo parlando.

In casa tutti noi abbiamo il congelatore che ci permette di acquistare gli alimenti quando sono in offerta oppure di congelare se abbiamo preparato un quantitativo eccessivo. Ma, come tutte le cose, ha un suo costo. E’ collegato alla corrente e negli ultimi anni diciamo che non incide pochissimo in bolletta.

Fino a ieri, pero’. Noi oggi ti vogliamo far conoscere un segreto incredibile che ti permetterà di alleggerire la tua bolletta. Quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo che cosa ci occorre.

Bolletta salata addio per il congelatore, fai in questo modo

Quante volte apriamo il congelatore e troviamo uno strato di ghiaccio molto spesso? Praticamente sempre, confessiamolo! In questo modo però si riduce l’efficenza del nostro congelatore ed influisce anche sul consumo in bolletta. Ma questo fino a che non venivi a conoscenza di questo trucco incredibile.

Non dobbiamo neanche comprare nulla perché abbiamo l’occorrente. Ci serve solamente un foglio di alluminio! Ma andiamo per gradi. Per quale motivo l’accumolo di ghiaccio è un problema. Agisce come un isolante tra le pareti e gli alimenti, quindi maggiore è lo strato e meno efficiente è il congelatore. In questo caso dovrà lavorare maggiormente per mantenere la temperatura impostata.

Questo influisce sulle bollette, e non solo, riduce anche la capienza del congelatore stesso. Ma non solamente, se vengono bloccatr le prese di aria si rischia anche il deterioramento di quello che si trova al suo interno. Ecco però il nostro trucco. Rivestiamo le varie pareti interne del congelatore con dei fogli di alluminio.

Se dobbiamo sbrinarlo possiamo mettere semplicemente una pentola con l’acqua calda all’interno ed il gioco è fatto! Rispetto ad altri trucchi come quello del phone possiamo evitare guasti e risparmiare tempo. Se manteniamo il nostro congelatore senza ghiaccio in eccesso la sua efficenza sarà maggiore.

Ma non solamente, ha anche meno possibilità di guastarsi. Attenzione però perché l’accumulo di ghiaccio non dipende solamente dal tempo ma anche da ogni quanto apriamo il nostro congelatore. Ricordiamoci poi che andrebbe sbrinato ogni sei mesi per mantenerlo in salute a lungo nel tempo. Quindi adesso che conosci questi consigli e sai come utilizzare il foglio di alluminio mettilo subito in pratica noterai la differenza in bolletta immediatamente! Il tuo portafoglio ci ringrazierà, come l’ambiente.